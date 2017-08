NK Maribor si je z uvrstitvijo v ligo prvakov že zagotovil 12,7 milijonov evrov iz sklada Evropske nogometne zveze (Uefa), vsak nogometaš vijoličastih bo prejel tudi 190.000 evrov bonusa.

»Pri rezultatu 1:0 sem v nekoliko v šali mislil, naj sodnik hitro piska konec. A šalo na stran, bil sem osredotočen na dogajanje na igrišču do konca tekme. Fantje so ob koncu tekme vse opravili z odliko. Ko sem videl, da je v 89. minuti Jasmin Handanović ubranil strel, sem vedel, da je to zelo močan znak, da se bomo uvrstili v ligo prvakov. Psihološka priprava je bila primerna, pri taktični pa smo točno vedeli, kako bo tekmec igral. Predvideli smo poteze, ki jih bo vlekel v drugem polčasu. Zanimivo je to, da smo izgubili ključne igralce minule sezone, karte premešali in ustvarili delovno vzdušje. Enostavno so igralci začutili svojo priložnost in željo, da se izkažejo. Prvi dnevi priprav so pokazali, da lahko dosežemo veliko. Uspel nam je veliki met na presenečenje vseh,« je dogajanje na in ob igrišču podoživel 49-letni trener Maribora Darko Milanič.

»Po tekmi v Izraelu smo vsi imeli občutek, da smo lahko vsaj nekaj odstotkov boljši oziroma v nekaterih segmentih igre mogoče tudi bistveno boljši. Zelo zanimivo je bilo, da smo že po tekmi v gosteh vsi verjeli, da imamo lepo priložnost doma. Ni isto igrati v gosteh, ko ima nasprotnik veter v krilih svojih navijačev, ali tu, kjer smo imeli mi podporo s tribun. Videlo se je, kako je nasprotnik slabši in ne najde rešitev, mi pa izredno poletni in taktično odlični in borbeni do zadnje minute,« je uspeh podoživel nekdanji slovenski reprezentant, ki je vodenje Maribora prvič prevzel v sezoni 2008/09 in s klubom osvojil štiri naslove slovenskega državnega prvaka, vnovič se je na mariborsko klop vrnil marca lani.

»Res je neverjetno, kaj nam je uspelo. Če bi vprašal koga pred dvema mesecema, mi ne bi verjel, da bomo v ligi prvakov. Ko se vse skupaj ujame, potem pripelje do tega, da pišeš neverjetne zgodbe. Tega je v športu in življenju ogromno, ni prva in niti ne zadnja. Sreča je, da je tako, da ni vse vedno po nekem kalupu, da se dogajajo tudi take stvari. To se pa ne more doseči, če nisi v slačilnici tako skupaj, kot je naše moštvo,« je skrivnost uspeha razkril Milanič in dodal, da jih način igre tekmeca ni presenetil. »Vse je bilo pripravljeno. Večer pred tekmo smo se usedli, naredili taktiko, tako da je bilo vse super glede tega.«

Mariborčani bodo v četrtek ob 19. uri na žrebu v Monte Carlu dobili nasprotnike v skupinskem delu lige prvakov. Maribor je dvakrat nastopil med evropsko klubsko sceno, v Ljudskem vrtu so že gostovali Sporting Lizbona, Chelsea, Schalke, Lazio, Dinamo iz Kijeva in Bayer iz Leverkusna. »Ko me vprašate za žreb, povem vedno eno in isto. Čim več točk osvojiti, čim večkrat zmagati, iti naprej, biti spomladi spet notri, to je moja želja, koliko pa bo uresničeno, bomo videli v četrtek.«