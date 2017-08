»Poletje je bilo obarvano sproščeno. V družinskem krogu – z ženo in hčerkama – smo uživali na morju, julija sem skupaj z bratoma preživel na jadranju v Dalmaciji. Iz Zadra smo pluli do Kornatov, Šibenika in drugih obmorskih biserov. Tudi v hribe zelo radi hodimo z družino, pred časom smo bili na Martuljških slapovih, z malčicama se večkrat radi povzpnemo na bližnjo Šmarno goro. Konec meseca Jezerškovi načrtujemo družinsko taborjenje v naravi. En dan in eno noč bomo skupaj z ženami in otroki preživeli na prostem, se poveselili in kaj dobrega spekli na odprtem ognju. Družinska potovanja v bolj oddaljene kraje bodo morala še malo počakati, z ženo si jih bova privoščila takrat, ko bosta hčerki malo zrasli. Pa tudi kajtanje si bom takrat zagotovo spet omislil, saj ga pogrešam že skoraj pet let… Sicer pa smo bili v minulih vročih tednih pridni tudi poslovno. Na Blejskem gradu, kjer imamo restavracijo, je vrh sezone, že tretje leto zapored smo začeli super projekt FerFud, pri katerem smo podporniki, počasi se pripravljamo na septembrsko gurmansko izkušnjo v zraku Dinner in the sky. Zanjo je že zdaj ogromno zanimanja, prejeli smo že veliko rezervacij. Dolgoročno razmišljamo tudi o našem zimskem kulinaričnem dogodku na Krvavcu Pokal Gourmet Krvavec, ki bo januarja prihodnje leto.«

Irena Pavčič, direktorica agencije IPPR

»Letošnje poletje preživljam tako kot vsako poletje – prijetno toplo vreme kombiniram z delovnimi obveznostmi tako, da poskušam delo opravljati tudi iz drugih, obmorskih lokacij. Pred časom smo bili z agencijsko ekipo na otoku Pag, kjer smo imeli team building v čudoviti vili na plaži. Delo smo opravljali s terase, kjer je bil čudovit razgled na ves zaliv. Letošnji oddih sem združila z življenjskim dogodkom – z dolgoletnim partnerjem sva se poročila na pacifiškem otočju Fiji. Tako smo poroko združili s poročnim potovanjem in hkrati družinskim potovanjem, ki ga imamo najraje – odkrivamo nove lokacije ter spoznavamo nove ljudi in navade domačinov na drugem koncu sveta, okušamo njihovo hrano itd. Naš moto je, da gremo vsako leto kam drugam odkrivat svet. Nismo tip ljudi, ki se vsako leto vračajo na eno in isto mesto. Sicer pa zame poletja brez morja ni. Moj mož ima raje hribe, saj je navdušen kolesar in tekač, tako da si omislimo kombinacijo vsega. Na potovanjih vedno iščemo gorate otočke, da lahko hodimo tudi na trekinge. Prvi julijski konec tedna smo preživeli v Tolminu na Soča Trail Runu in šli v tamkajšnje hribe in tako bo tudi zadnji avgustovski konec tedna. V hribe ob koncih tedna redno hodimo spomladi in jeseni. Jezera so čudovita, vendar jih prav tako raje obiskujemo zunaj poletne sezone. Katere so bile do zdaj moje najbolj nepozabne poletne počitnice? To je zelo težko vprašanje, saj potujem že od študentskih let, zmeraj kam drugam. Odkar imam družino, potujemo skupaj in vsako leto imamo nepozabne počitnice – prav zato, ker menjamo lokacije in smo zmeraj na novo navdušeni nad novimi stvarmi. Lani smo se potepali po kalifornijski obali in med drugim iskali hišo, v kateri sem živela, ko sem tam obiskovala srednjo šolo, ter obiskali sorodnike. Čudovita so bila potovanja na Sejšele, po Provansi, Škotski in Irski, odkrivanje Filipinov, Indije in Malezije. Poletne počitnice na Sardiniji, Siciliji ali v Dubrovniku so bile prav tako nepozabne. Poseben čar ima Skandinavija. Tudi Egipt in Tunizija sta svojstvena. Izjemno zanimiva je Avstralija, tja bi šla z veseljem še potovat. Edina destinacija, kamor se redno vračam, pa je Tajska. Običajno potujem tja pozimi, da vsaj nekoliko presekam zimo, ki načeloma ni moj priljubljeni letni čas. Tajska je enostavna za potovanje, je poceni in čudovito lepa. Tam imajo najboljši mango na svetu in najboljše masaže, morje je ves čas toplo, otoki pa so čudoviti. Moje še neuslišane počitniške želje? Veliko jih je. Zagotovo pa sta na prvem mestu Tahiti in Bora Bora.«