V poletnih mesecih pogosto iščemo pobeg iz zadušljive mestne vročine v naravo, kjer se ohladimo, si naberemo novih moči, ob koncu oddiha pa globoko zajamemo zrak in z mislijo po vrnitvi ponovno odidemo v razbeljen beton. V Sloveniji imamo srečo, saj priložnosti za pobeg v neokrnjeno naravno ne manjka, vse je tako rekoč na dosegu roke. Ena možnost, ki je prav gotovo ne boste obžalovali, je izlet v dolino reke Kolpe, kjer se skriva vrsta prijetnih kotičkov in mnogo priložnosti za različne športnorekreacijske dejavnosti.

Družabni prostor pod kozolcem Ob Kolpi, ki velja za eno najtoplejših, najčistejših in neokrnjenih rek v Sloveniji, se razprostira kar nekaj kampov, kjer lahko postavite šotor, prikolico ali prespite v avtodomu. Med njimi je tudi kamp Muhvič v srednjem toku Kolpe v vasici Dol pod Starim trgom ob Kolpi, ki je še posebno primeren za družine z manjšimi otroki in kot znajo povedati gostje, ki tja zahajajo redno že vrsto let, tudi za tiste, ki se želijo naužiti miru. Dodajajo, da mladi, ki si želijo nekoliko pestrejšo zabavo, raje izberejo večje kampe nižje ob Kolpi. Kamp Muhvič, ki se razprostira ob reki Kolpi, ima zelo lepo urejen osrednji del, kjer so sanitarije in recepcija, pod kozolcem pa je lično urejen družabni prostor, kjer lahko gostje uživajo v sproščenem klepetu, medtem ko se otroci igrajo v peskovniku in na toboganu s hišico ter sklepajo nova prijateljstva. Družina Muhvič ponuja tudi nastanitev v lepo urejenih sobah, ki imajo skupno kuhinjo in so od kampa oddaljene okoli sto metrov.

Prijetna osvežitev na najdaljši slovenski obali Ob prihodu vas bodo lastniki kampa lepo sprejeli, vam prijazno odgovorili na vsa vaša vprašanja in vam svetovali, kje postaviti šotor. Res pa je, da je ob koncu tedna težje najti »najboljše mesto«, saj se kamp takrat povsem napolni. Kot pravijo lastniki, če se res želite naužiti neokrnjene narave v miru, potem pridite čez teden. A tudi konec tedna je lepo, v kampu ni hrupno, res je veliko ljudi, zato pa več priložnosti za druženje. Voda je v tem delu Kolpe ravno pravšnja, ne premrzla in ne pretopla, osvežilnih 25 stopinj, kolikor so jih namerili pred dobrimi štirinajstimi dnevi, pomeni prijetno ohladitev, ki jo v vročih poletnih dnevih tako mrzlično iščemo. Dostop do vode olajšajo stopnice in manjši splav, ki ga nekateri izkoristijo za boljše skoke v vodo. Sicer pa se lahko sprehodite tudi nekoliko višje ali nižje ob reki, kjer boste prav gotovo našli ravno pravšnji košček plaže zase. Naravna kopališča je mogoče najti vzdolž celotnega toka te obmejne reke, teh ob Kolpi, na tako imenovani najdaljši slovenski obali, res ne manjka.

Spust po reki je primeren tudi za začetnike Za vse tiste, ki jim posedanje na bregovih reke in čofotanje v vodi ni dovolj, dolina reke Kolpe ponuja tudi različne športnorekreacijske dejavnosti. Najbolj priljubljene med njimi so prav gotovo čolnarjenje, vožnja s kanuji, kajaki ali rafti po rečnem toku. Vožnja po Kolpi je primerna tudi za začetnike, saj reka za veslače ni naporna in velja za lažjo. Kanu si lahko sposodite kar v kampu ali pa v bližini kampa: ena od možnosti je izposoja pri Madrovičevih, nižje ob Kolpi v vasici Prelesje ali pa nekaj kilometrov višje ob toku Kolpe, v KolpaRaft baru na domačiji Skender, kjer imajo v svoji ponudbi različne športne aktivnosti in animacije. Ob koncu tedna se za spust po Kolpi odloči veliko ljudi, eni bolj, drugi manj veslaški nadobudneži, kar je razlog, da se nekateri za spust raje odločajo med tednom. Na svoj račun bodo prišli tudi pohodniki, saj so ob reki in njeni bližini urejene in označene pohodniške poti. Ena takšnih, ki se začne v Starem trgu ob Kolpi in konča v Sodevcih, je Trška pot. Kolesarjenje oziroma rekreacijski oddih pa omogočajo urejene kolesarske poti. Kolpa ponuja tudi možnost ribolova.