Požarom na Hrvaškem letos ni videti konca. Ponoči je bilo na terenu okoli 150 gasilcev, piše hrvaški portal Index.hr. Z območja Brbira so evakuirali 39 oseb, ki so noč preživele v bližnji osnovni šoli.

Pod nadzorom so požari na območjih Zadra in Šibenika, ki so divjali več dni, in tudi požar na otoku Mljet, ki je izbruhnil v torek popoldan.