Ljudje, ki delajo z ljudmi, so pogosto zakladnica bizarnih in nenavadnih anekdot. Tokrat so za hrvaški portal 24sata.hr prigode s turisti opisali gostinci in turistični delavci iz Dalmacije.

Nekaj rezin pršuta za celo družino Neka družina je v restavraciji naročila zgolj štiri dekagrame pršuta. A do njih ne smemo biti prestrogi, saj najverjetneje niso čisto razumeli, kaj so sploh naročili. Ko je natakar lačni družini prinesel nekaj rezin pršuta, so namreč dopolnili naročilo. Ne zgodi se redko, da skupina ljudi zasede mizo, pivo ali kavo pa naroči le eden izmed njih. V neko restavracijo v Splitu je prišla ženska in zaposlenim povedala, da namerava jesti kosilo. Pri sprejemu naročila pa so ugotovili, da je njeno razumevanje kosila nekoliko drugačno od običajnega. Naročila je namreč dve rezini kruha, olivno olje, kozarec vode, led in pet rezin limone. Razen kruha je vse ostalo za goste restavracije brezplačno, tako da je varčna ženska za »kosilo« plačala zgolj 4 kune, kar je malo več kot 50 centov.