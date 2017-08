Mohamed Houli Chemlal, eden od štirih osumljencev za teroristične napade v Barceloni in Cambrilsu, je priznal, da naj bi načrtovali napad z eksplozivom na »pomembne spomenike« v Barceloni, med drugim tudi na znano katedralo Sagrada Familia, poroča britanski BBC.

Napada z vozili v Barceloni in Cambrilsu sta minuli četrtek in petek zahtevala 15 življenj, več kot 120 ljudi pa je bilo ranjenih.

21-letni Mohamed Houli Chemlal, ki je bil ranjen v eksploziji v hiši v Alcanarju, kjer je 12-članska teroristična celica pripravljala napade, je sicer ključni osumljenec za preiskovalce. Je namreč edini, ki je preživel sredino eksplozijo v tej hiši, do katere je prišlo ob pripravi eksplozivnih teles za napade. Je tudi edini, za katerega so prepričani, da je živel v tej hiši in ki lahko pove, kaj so osumljenci tam počeli, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Od ostalih članov celice sta dva umrla v omenjeni eksploziji v Alcanarju, med njimi tudi maroški imam Abdelbaki Es Satty, ki naj bi mladeniče radikaliziral, šest pa jih je ubila policija. Pet jih je ubila po petkovem napadu v Cambrilsu, zadnjega osumljenca na begu pa v ponedeljek zahodno od Barcelone. Gre za domnevnega voznika kombija Younesa Abouyaaqouba, ki je v četrtek zapeljal v množico ljudi na ulici Rambla v Barceloni in ubil 13 ljudi.

Na današnjem zaslišanju naj bi vsi štirje osumljenci potrdili, da je bil omenjeni imam vodja skupine.