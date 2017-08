Obe ekipi sta si s prebojem v zaključni del kvalifikacij že zagotovili nastop v evropski ligi in evropsko jesen, kjer bo igral poraženec. Cilj je igranje med elito, ki prinaša tudi večji del finančne pogače Evropske nogometne zveze.

Mariborčani so v tekmo sezone krenili napadalno, posledično pa so jim pripadle uvodne minute. Agresiven pristop se jim je že kmalu obrestoval, saj so zadeli že iz prve nevarnejše akcije. V 15. minuti je po podaji s strani in odbijanju žoge do nje prišel Mitja Viler, ki je z močnim strelom na prvo premagal nemočnega vratarja Guya Haimova.

Gosti, ki so obračun pričeli s kar petimi igralci v obrambi, so bili tako že kmalu primorani v spremembo formacije, a bolj tvegan pristop ni obrodil sadov in Maribor je na odmor odšel z golom prednosti.