Predlog interventnega zakona za rekonverzijo kreditov iz švicarskih frankov v evre, ki so ga pripravili ugledni pravni strokovnjaki dr. Ciril Ribičič, dr. Boštjan M. Zupančič in dr. Franc Grad, naj bi po nekaterih napovedih poslanci obravnavali že jeseni. Slišati pa je, da se politiki do zakona še niso opredelili in da se iskanju rešitev za opeharjene kreditojemalce celo nekoliko izmikajo. Kljub temu se bo glede na poročanje medijev o tej problematiki po mnenju Ribičiča tudi mnenje politikov zelo kmalu spremenilo.

Na vprašanje, kaj se bo zgodilo z opeharjenimi posojilojemalci, ki so morali zaradi nezmožnosti odplačevanja posojil svojo nepremičnino celo prodati, Ribičič odgovarja: »V zakonu so zajeti tudi takšni posojilojemalci. Pri pripravi predloga interventnega zakona smo se sklicevali na načelo enakosti. Takšni posamezniki so namreč v podobnem položaju kot tisti, ki se jim to še ni zgodilo, pa so bili prav tako opeharjeni.« Na Hrvaškem denimo takšni posojilojemalci v zakon niso bili vključeni. »P