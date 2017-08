Med zaposlenimi v največjem slovenskem izvajalcu medkrajevnih prevozov Arriva je počilo: za ponedeljek, četrtega septembra, je napovedana stavka voznikov avtobusov. Kot je povedal Damjan Volf, generalni sekretar Obalne sindikalne organizacije, največje članice sindikata KS 90 in ene od ustanoviteljic Sindikata voznikov avtobusov Slovenije (SVAS), organizatorja stavke, bo ta trajala do izpolnitve stavkovnih zahtev.

Po Volfovi oceni se bo stavki pridružila več kot polovica voznikov avtobusov Skupine Arriva (Arrive Dolenjska in Primorska, Arrive Štajerska in leta 2015 prevzete kranjske družbe Alpetour PA). V času stavke se bodo izvajale redne linijske vožnje avtobusov ob jutranjih konicah med 6. in 9. uro in v popoldanskih med 13. in 16. uro. Na progah, ki vodijo do bolnišnic in drugih zdravstvenih ustanov, se bodo prevozi izvajali po veljavnem voznem redu.

Od zvišanja plač ... Ena od stavkovnih zahtev je zvišanje urne postavke dela na sedem evrov. Po pojasnilih Volfa številni vozniki zdaj prejemajo manj od petih evrov bruto plačila na uro. »Napovedana stavka je krik na pomoč, vozniki pa si želijo poštenega plačila za svoje delo. Številni, ki so v svojem delu uživali, so si poiskali druge službe. Dogaja se celo, da delavci, zaposleni za nedoločen čas, z desetletnimi ali še več izkušnjami odhajajo v druge, bistveno slabše službe, denimo k izvajalcu pristaniških storitev,« je opozoril Volf. S stavko, ki jo poleg sindikata voznikov avtobusov organizira še sindikat KNSS Neodvisnost, želijo doseči še, da delodajalci začnejo ponovno plačevati premije obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, in sicer za vse voznike, ki izpolnjujejo merilo, da na delovnem mestu preživijo 80 odstotkov svojega delovnega časa. Po pojasnilih Volfa so avtobusne družbe tovrstno zavarovanje prenehale plačevati leta 2013, na podlagi mnenja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ). »Toda na ministrstvu na delo so nato opozorili, da za mnenja o dodatnem pokojninskem zavarovanju ni pristojen ZPIZ, temveč komisija ministrstva. Ker pa slednja ni podala nobenega mnenja, to pomeni, da so vozniki upravičeni do izplačil premij,« je poudaril Volf.

... do več drugih zahtev Stavkovnih zahtev je še nekaj. Tako želita sindikata, organizatorja stavke, doseči, da družbe Skupine Arriva Slovenija prekličejo vse sankcije, ki so jih bili deležni člani sindikata zaradi sindikalnega dela. Naslednja zahteva je, da se do konca letošnjega leta sklene podjetniška kolektivna pogodba, ki bo veljala za vse družbe Skupine Arriva Slovenija in bo vsebovala določbe o možnostih ustreznega napredovanja in nagrajevanja voznikov. Sindikalisti zahtevajo tudi dosledno spoštovanje pravilnika o opremljenosti avtobusnih postajališč. Ta med drugim določa, da mora biti avtobus za vstop potnikov v javnem linijskem prometu pripravljen najmanj deset minut pred odhodom. Povrh pa sindikata zahtevata še, da se pri določanju pravic iz naslova delovnega časa za voznike, ki vozijo do 50 kilometrov, upoštevajo določbe zavezujočega zakona, kot so na primer plačani odmori. Kot so povedali v Skupini Arriva, so napoved stavke prejeli včeraj. Stavkovne zahteve nameravajo natančno preučiti in nanje odgovoriti. Britanska Skupina Arriva, ki je del nemškega velikana Deutsche Bahn (nemške železnice), je eden od največjih evropskih avtobusnih prevoznikov. Z več kot 2,2 milijarde prevozov v 14 državah je lani dosegla okoli pet milijard prihodkov. S prevzemom hrvaške družbe Autotrans Grupa pred dnevi je Arriva, tako kot v Sloveniji, postala tudi največji avtobusni prevoznik v sosednji državi.