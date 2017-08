Iz javnega podjetja Ljubljanski potniški promet (LPP) so sporočili, da so začeli prodajati subvencionirane šolske vozovnice in da lahko dijaki začnejo urejati status, medtem ko bodo lahko študenti urejali pravico do subvencioniranega javnega prometa od 21. septembra.

Letos imajo tako dijaki kot študenti na voljo dva načina, kako do mesečne vozovnice za mestni promet – oddajo lahko spletno vlogo prek portala eUprave ali pa oddajo fizično vlogo na prodajnem mestu, kot so to počeli doslej. S prvim načinom se bodo nekoliko izognili čakanju v dolgih vrstah, vendar si morajo pred postopkom nujno namestiti digitalno potrdilo pa tudi nekaj dni po oddaji vloge se morajo vseeno oglasiti v enem izmed treh izbranih prodajnih mest urbane, kjer jim bodo na kartico zapisali pravico do subvencioniranega prevoza. Pravzaprav sta jim v prestolnici na voljo le dve mesti, avtobusna postaja Ljubljana in potniški center LPP, tretje mesto pa je na Vrhniki. S seboj morajo imeti šifro spletne vloge, pri klasičnem načinu pa naj spomnimo, da morajo natisnjeno vlogo najprej potrditi v izobraževalni ustanovi ali predložiti potrdilo o vpisu.

LPP bo zanje izjemoma odprl svoj potniški center na Bavarskem dvoru tudi v soboto, 26. avgusta in 30. septembra, med 6.30 in 13. uro. Prav tako so v podjetju napovedali, da bodo kmalu vzpostavili spletno prodajo vseh vrst vozovnic. Testiranje spletne prodaje vozovnic za dijake in študente naj bi steklo predvidoma že v prihodnjih mesecih. Trenutno usklajujejo elektronski sistem za spletno prodajo vozovnic z ministrstvom za infrastrukturo, da bi lahko v najkrajšem času vzpostavili ustrezno storitev za največji skupini potnikov. dv