Plima turističnega navala je pljusnila tudi pod vrhove okoli Jezerskega. Čeprav so hotel Kazina z več kot 100 posteljami podrli pred enim letom in je Planinka s 70 ležišči to poletje samevala, je sezona po ocenah turističnih delavcev zelo dobra, prihodnja pa bi lahko bila še boljša.

Hotel Planinka naj bi namreč postal razkošen butični hotel, ki jih v gorskih turističnih krajih pri nas (skoraj) ni: »Sem bil pretekli konec tedna na Češki koči, domov sem se vrnil povsem drugačen. Ta narava je bogastvo, zato bo v našem hotelu vsaka soba v znaku ene od rastlin, ki rastejo na Jezerskem in tod okoli. Načrti so pripravljeni, sem optimist za naložbo, ki bo vredna od 1,5 do 2 milijona evrov. Planinka bo res popestritev ponudbe, gosta bomo razvajali in skušali še dopolniti čudovito naravo okoli njega. Hotel bomo oblekli v les, temeljito prenovili notranjost in seveda ponudili vse, kar si danes zahteven gost želi,« je včeraj povedal Marjan Batagelj, katerega podjetje Batagel & Co je kupilo hotel.

Prejšnji lastniki z Obale niso zmogli nadgraditi osnovne ponudbe in je hotel zato le životaril. Na vprašanje, kako naj bi to uspelo v kraju, ki premore dobrih 600 prebivalcev, in od kod kadri za hotel, v katerem bo morda treba odšteti tudi 500 evrov na noč, Batagelj pojasnjuje, da v Postojni že šolajo nekaj ljudi z Jezerskega, ki bodo potem delali v novem hotelu. »Zavedamo se, da so kadri ključni in zato se na naložbo temeljito pripravljamo,« je povedal Batagelj.