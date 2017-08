Minuli teden so se začela pripravljalna dela na Gosposvetski cesti, ki jo v prihodnjih mesecih čaka temeljita prenova. Trenutno je zaprta le polovica cestišča, na preostanku Gosposvetske ceste pa bo še naprej potekal promet v obe smeri. Zaradi tega tudi mestni avtobusi ne bodo imeli obvozov, le do nadaljnjega ne bodo ustavljali na postajališču pred hotelom Lev. Preden se bodo ceste lotili gradbeni delavci, bodo območje natančno pregledali arheologi.

Včeraj objavili javni razpis

Občina mora izvajalca prenove sicer šele izbrati. Javni razpis je objavila včeraj, izbrani izvajalec pa bo poleg Gosposvetske ceste moral prenoviti še Dalmatinovo ulico in Slovensko cesto na odseku od Dalmatinove do Trdinove ulice.

Najugodnejši ponudnik bo imel 500 dni oziroma slabo leto in pol časa, da dokonča vsa zahtevana dela. Na Mestni občini Ljubljana pa so pred časom povedali, da bo izbrani izvajalec najprej prenovil Gosposvetsko cesto, nato Dalmatinovo ulico, dela Slovenske ceste pa se bo lotil nazadnje. Na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so pojasnili, da so se za izvedbo enega javnega naročila odločili zato, ker imajo vse tri ulice isto izhodišče. Zakaj se na občini niso odločili za prenovo celotnega še neprenovljenega dela Slovenske ceste, na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet niso pojasnili, niti niso zapisali, kdaj predvidoma bodo prenovili preostanek Slovenske ceste.

Glede na to, da bo Gosposvetska cesta zaradi arheoloških in nato gradbenih del ožja, nas je zanimalo, ali na občini pričakujejo prometne težave. Na občinskem oddelku so povedali, da večjih zastojev ne pričakujejo, saj bo promet še vedno tekel v obe smeri. Ob tem so voznike vseeno prosili za strpnost in dodali, da se ceste »brez zapore ne more urediti, vozniki pa se prav tako lahko odločijo za obvoz okoli Centra«. Ko bo prenovljena, bo Gosposvetska cesta na odseku med križiščem s Celovško cesto in Župančičevo ulico nekoliko ožja, saj občina načrtuje ukinitev enega pasu proti središču mesta in pasu za vozila, ki so z Gosposvetske ceste zavijala desno na Tivolsko cesto. »Na račun oženja vozišča bomo pridobili dodatne površine za pešce in kolesarje,« so zapisali na občini.