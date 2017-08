Organizirati odlično proslavo ni mačji kašelj. S tem imam kar nekaj izkušenj. Gledano na splošno imamo zelo lepe proslave. Najbolj »udarna« ali celo najbolj zahtevna, vsaj zame, je tista na predvečer dneva državnosti, 25. junija. Če jo organizira leva politična opcija, ni »ta desnih« in obratno. Sramota! Da o prisotnosti različnih praporov raje ne razširjam tematike in izgubljam besed. Skratka, tu se vidi vsa beda in pokvarjenost naših nekaterih posameznih politikov in političnih strank, ki vsa leta netijo spore in sovraštvo med slovenskim narodom. Kako dolgo še?

Ampak, da se vrnem na organizatorje. Verjetno vedo, da smo v tej vojni leta 1991 v vojaškem spopadu z ramo ob rami sodelovali pripadniki TO in LM. Danes smo ti bivši pripadniki veterani in smo organizirani v dve samostojni in enakopravni združenj, Združenje veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS) in Združenje Sever. Vsako združenje ima tudi svoje vodstvo. ZVVS vodi generalmajor Ladislav Lipič, Združenje Sever dr. Tomaž Čas. Praktično vsi častniki in podčastniki, ki smo sodelovali v osamosvojitveni vojni, smo organizirani še v Zvezo slovenskih častnikov (ZSČ), ki jo vodi generalmajor dr. Alojz Šteiner. Vsi trije našteti predsedniki v teh združenjih vodijo tiste ljudi, zdaj nas veterane, ki smo se organizirano uprli napadalcu in se s puško v roki borili za to domovino.

Kot veteran vojne za Slovenijo z bolečino v srcu spremljam izjemno ponižujoč odnos organizatorjev proslav, da morajo predstavniki oziroma predsedniki veteranskih združenj ob tako pomembnem prazniku na proslavi sedeti v drugi, na nekaterih proslavah v tretji vrsti ali celo nekje na obrobju.

Po svoje izjemno žaljivo, da ne rečem celo sramotno. S tem žalijo vse naše veterane. Sedeti bi morali ob boku predsednika RS, vlade in DZ. Tudi s tem bi država pokazala nekoliko bolj spoštljiv odnos do vseh veteranov. Žal nekaterim ni vedno mesto ob takšnih proslavah v prvih vrstah. Ob določenih dogodkih je treba narediti kakšno izjemo in pokazati nekoliko več spoštljivosti tudi do tistih, ki nas v združenjih in zvezah vodijo.

V takih primerih ne sme igrati vloge barva politične opcije, ki je trenutno na oblasti, niti ne ime predsednika veteranskih organizacij. Na odboru za obrambo v DZ je bilo po našem predsedniku Ladislavu Lipiču in tudi drugih stanovskih predsednikih od poslancev SDS prelite ogromno gnojnice. S takšnimi gestami, ki sem jih navedel, bi vsaj delno povrnili načeto in poteptano dostojanstvo našega predsednika in vseh veteranov.

Srečko Križanec, predsednik veteranske in častniške organizacije Štore