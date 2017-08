O zgodbi, ki je hotela biti dobra

Šlo je za zamisel, je dejal Borut Pahor, »ki se je zdela v osnovi dobra, državi bi privarčevala denar, dala nov zalet v filozofiji, ki nam je primanjkuje, to je filozofija nove zelene energije, ki jo razvija BMW«. Se spomnite tiste »zgodbe, ki je hotela biti dobra, a ni bila pripeljana do konca« zaradi »nerazumevanja in vrste vprašanj, ki so se postavila v slovenski javnosti«? Stotih Beemvejevih limuzin serije pet za vlado, ki jih ne bi bilo treba plačati, ampak za njihovo protivrednost z javnim denarjem in na javnih zgradbah postaviti sončne elektrarne?