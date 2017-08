Nogometaši Domžal, člani strokovnega vodstva in delavci kluba dejansko verjamejo, da so sposobni na jutrišnji povratni tekmi četrtega kroga kvalifikacij za evropsko ligo premagati Marseille. Optimisti so ne glede na to, da jih na stadionu Velodrome čaka pravi pekel pred 40.000 temperamentnimi navijači. Tako peklensko vzdušje je na evropskih stadionih le še v Grčiji in Dortmundu. Trener Domžal Simon Rožman je obilo informacij, kaj jih čaka v Marseillu, dobil v dvournem pogovoru s kapetanom slovenske reprezentance Boštjanom Cesarjem, ki je bil štiri sezone član francoskega velikana.

Ker ima le Senijad Ibričić izkušnje z igranjem v takšnih razmerah, so igralcem Domžal vzdušje, ki jih čaka, pričarali tako, da so jim v slačilnici iz zvočnikov na najvišji glasnosti ves teden predvajali hrup, ki ga povzročajo navijači Marseilla. So tako glasni, da sogovornika, čeprav kriči na ves glas, težko slišiš celo na razdalji pol metra. Trener Simon Rožman je že skoraj brez glasu. Vsi člani strokovne ekipe so tudi neprespani, saj je priprava na tekmo tako temeljita, da spijo po največ tri ure na dan. Dela je toliko, da Rožman včeraj sploh še ni vedel, da je glavni sodnik tekme Izraelec Orel Grinfeld.

»Za našo tekmo v Marseillu smo si zamislili taktiko, ki bi bila podobna kot dirka formule ena, ko je na progi varnostni avto, ki je pred bolidi od prvega do zadnjega kroga. Ko pa pride do zadnjega kroga, varnostni avto – v tej vlogi vidim Domžale – na presenečenje vseh v cilj zapelje pred vsemi bolidi formule ena. Prepričan sem, da fantje verjamejo v uspeh. Ne dvomim, da bodo maksimalni motivirani in bodo tekmo odigrali celo bolje, kot so sposobni. Karakterno smo postali močna ekipa, zato me ni strah, da se v Marseillu ne bi znali prilagoditi razmeram na stadionu,« je bil iskren v pogovoru trener Domžal Simon Rožman. Upa, da bo do tekme nared tudi centralni branilec Gaber Dobrovoljc, saj bi imel s tem več stabilnosti in taktičnih rešitev v obrambi.

Marseille je v francoskem prvenstvu v drugem krogu doma le remiziral z Angersom (1:1). »Na igrišču je bil Marseille tudi na tej tekmi prepoznaven. Igrali so povem enako kot na vseh petih tekmah v letošnji sezoni. Prikazali so točno to, na kar se pripravljamo. Čaka nas tekma, na kateri bo pritisk uspeha na Marseillu, ki pa doma igra 30 odstotkov bolje kot v gosteh. Moji fantje so popolnoma sproščeni, po igrah pa na maksimumu. Zelo bi bil vesel, če bomo zadržali raven kakovosti s tekme v Stožicah in izboljšali realizacijo priložnosti. Vse skupaj vidim kot naslednjo evropsko tekmo, ki nam odpira vrata evropske lige, v kateri si zelo želimo igrati,« je izpostavil Rožman.

Domžale se zavedajo, da za napredovanje morajo doseči gol. Najbolj idealen scenarij bi bila zmaga z 1:0 z zadetkom v 93. minuti, a tudi če bi v prvem delu tekme prejeli gol, vse še ne bi bilo izgubljeno. Pripravljeni so tudi na podaljšek, glede na včerajšnji trening pa si trener ne želi enajstmetrovk. Ne glede na izid tekme se v Domžalah do konca avgusta obeta še pester prestopni rok z odhodi in prihodi.