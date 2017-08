»Naš Sacha Modolo je bil tudi tokrat v sprintu zraven (6. mesto), a kot v nedeljo mu je tudi tokrat malo zmanjkalo. Kljub temu smo vsaj za zdaj zadovoljni s potekom, upamo pa vsaj na eno etapno zmago. Po štirih dneh so noge že malo utrujene. V finalnem delu dneva je bilo še vedno veliko nervoze. Vsi kolesarji, ki ciljajo na visoko skupno razvrstitev za Chrisom Froomom, še vedno silijo v ospredje zaradi strahu pred večjim časovnim zaostankom ob razbitju skupine pri velikih hitrostih,« je kolesar Matej Mohorič povzel dogajanje, izkupiček in želje ekipe UAE Emirates po četrtem dnevu španske Vuelte s ciljem v Tarragoni.

V sprinterskem vetrovnem dnevu sta z Janom Polancem v cilj pripeljala v času zmagovalca Italijana Mattea Trentina. Znova, kot v nedeljo po dominantni akciji ekipe Quick.step, najbolj trofejne ekipe WorldToura. Trentin je v nedeljo pripravil zmago za mlajšega kolega Yvesa Lampaerta. Zaradi vsestranskih odlik pa so ga za prihodnjo sezono zvabili v ekipo Orica Scott za navezo z Lukom Mezgecem. 28-letni Trentin je eden iz ducata aktivnih, ki ima že trojček etapnih zmag Giro, Tour, Vuelta. Če je Mohorič ob debiju leta 2015 veljal za enega najmlajših v zgodovini Vuelte, sta letos z debitantom vrstnikom Domnom Novakom še vedno med deseterico najmlajših. »Kot prvo zagotovo najbolj občutim hudo vročino,« je prvi vtis 22-letnega kolesarja iz Dolenje vasi pri Otočcu v dresu Bahrain Merida. Prvo tritedensko dirko vozi po 50 tekmovalnih dneh v elitni konkurenci. Zgodaj. »Že takoj po vročini pa občutim visok tekmovalni ritem, ki je še za prestavno razmerje višje in hitrejše od drugih dirk, na katerih sem doslej nastopil. Občutim višji nivo. Težke etape so za nami. Očitno so prišli vsi pripravljeni. Še posebej v sprintih in pri maksimalnih hitrostih je težko ostati spredaj. Zagotovo se vam po televiziji zdi, da je vse tako preprosto, a je daleč od tega,« pravi Lojz, kot je njegov kolesarski vzdevek. Da je v Sloveniji prepoznaven med Domni Novaki. Brez dvoma njegov čas prihaja, klanci so njegov teren. »Moja naloga je predvsem oskrba drugih kolesarjev z bidoni in to, da katerega v zavetrju potegnem v ospredje. Vse, dokler zmorem. In seveda naslednje dni, da ostanem čim dlje na klancu z najboljšimi in pomagam, kar naročijo. Zmaga Vincenza (Nibalija) v ponedeljek je bila zelo pomembna za ekipo. To je zmaga za vso ekipo. Vzdušje je sijajno,« opiše prve štiri dni Vuelte, ki jo vsaj delno preživi s slovensko besedo.

Poleg športnega direktorja Vladimirja Miholjeviča – Miha, ki se mu bo v naslednjih dneh pridružil tudi Gorazd Štangelj, so v spremljevalni ekipi tudi Rok Novak, Alan Dumič in David Tratnik. »Z domačo besedo gre včasih tudi med dirko lažje,« doda Novak, ki velja za enega najbolj obetavnih mladih hribolazcev.