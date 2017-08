»Američani so utrujeni od vojne brez zmage,« je Donald Trump iz vojaškega oporišča Myer v Virginiji nagovoril sonarodnjake in dejal, da z njimi deli to frustracijo. V mislih je imel vojaško posredovanje v Afganistanu po enajstoseptembrskem terorističnem napadu na ZDA, ki se je razvleklo v najdaljšo ameriško vojno brez vidne rešitve na obzorju. Trump, ki je med volilno kampanjo zagovarjal umik izpod Hindukuša, je po večmesečnem premisleku in končnem petkovem posvetu s svojo ekipo za nacionalno varnost napovedal napotitev novih vojakov v Afganistan ter boj do končne zmage.

Konec graditve nacij

ZDA imajo trenutno v Afganistanu okoli 8400 vojakov z več nalogami, od urjenja afganistanskih varnostnih sil do boja proti talibanom in terorističnim skupinam, kakršni sta Al Kaida in Islamska država. Trump ni navedel, koliko dodatnih vojakov namerava na predlog vojaškega vrha napotiti tja, prav tako ni opredelil njihovih nalog. »Razmere na terenu in ne urnik bodo vodile našo strategijo. Ameriški sovražniki ne smejo vedeti za naše načrte… Ne bom povedal, kdaj bomo napadli, a napad se bo zgodil,« je Trumpova strategija, ki naj bi jo po poznejših navedbah televizijske mreže CNN začel uresničevati s 3900 dodatnimi vojaki. Trump ni pozabil, da je leta 2012 tvitnil, da je Afganistan čista izguba ameriških življenj in denarja in da »je čas, da gremo domov«. »Moj prvobitni instinkt je bil umik in praviloma rad sledim svojim instinktom. Toda vse življenje sem poslušal, da so odločitve drugačne, ko enkrat sediš za mizo v Ovalni sobi,« je obrazložil svoj preobrat. Poudaril pa je, da je še vedno prepričan, da ameriška zunanja politika porabi preveč časa, energije, denarja in, najpomembneje, življenj pri poskusih obnove držav po svoji podobi, namesto da bi najprej sledila svojim varnostnim interesom. »Ne bomo znova gradili nacije. Ubijamo teroriste,« je pribil in dodal, da so minili časi gradnje demokracij v daljnih državah. Trump je tudi obtožil Pakistan, da daje zatočišče teroristom iz Afganistana, in namignil na odrekanje denarne pomoči Islamabadu. Ne da bi koga poimenoval, je kritike namenil tudi predhodnikoma v Beli hiši, predvsem odločitvi o umiku iz Iraka, ki da je pustila prazen prostor za vzpon Islamske države.