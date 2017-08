»Deklici sta se pred tem že dvakrat ali trikrat zatekli k meni, ko je njun stric doma norel, a nikoli nisem imela občutka, da bi bila situacija res nevarna. Tistega dne pa sta bili ob prihodu k meni čisto iz sebe. Govorili sta druga čez drugo, omenjali sta nož in kri … Ni mi bilo čisto jasno, kaj se je zgodilo oziroma kdo je poškodovan,« je na sojenju Anžetu Vidmarju zaradi poskusa uboja svaka Romana Z. pričala soseda iz Šmarce pri Kamniku Vesna M.

Petintridesetletni Vidmar je obtožen, da je 1. decembra lani prišel v spalnico, v kateri je Roman Z. na postelji počival, ga z rokami potiskal nazaj, da ni mogel vstati ter ga z nožem s kar 33-centimetrskim rezilom poskušal zabosti v glavo, pri tem pa kričal, da ga bo ubil. V obtožnici piše, da ga je Roman Z. odrinil stran, med prerivanjem pa ga je Vidmar porezal po dlani. V hiši sta bili takrat tudi Vidmarjevi nečakinji (končali sta sedmi in deveti razred), a podrobnosti napada nista videli.

Že prej govoril, da ga bo razbil

V hiši v Šmarci, ki si jo delijo Vidmar ter njegova sestra z otroki in partnerjem Romanom Z., je bilo očitno večkrat zelo glasno in napeto. Soseda je povedala, da so bile težave, kadar je Vidmar pregloboko pogledal v kozarec, govorilo pa se je, da uživa tudi mamila. »Večkrat so mi sosedovi rekli, da je Anže spet norel. To je bilo takrat, ko so bile prisotne substance, drugače je on v redu,« je dejala in dodala, da je zaradi tega večkrat morala posredovati policija. Da sosedovi deklici ne bi poslušali razgrajanja, je bilo dogovorjeno, da se v takšnih primerih lahko zatečeta k njej.

Vesna M. je dejala, da jo je tistega dne poklicala njuna mama in vprašala, ali lahko spet prideta. »Rekla je, da je Anže doma. Ona je bila še v službi in ni vedela, kaj natančno se je zgodilo,« je pričala. Ker deklic kar dolgo ni bilo, je bila že močno zaskrbljena, zato jima je telefonirala. Povedali sta ji, da še ne moreta priti, ker čakata na zaslišanje policije. Ko sta vendarle prišli, pa sta ji hiteli pripovedovati o napadu, krvi in nožu. »Govorili sta, da je bil uporabljen nož oziroma da je šel Anže z nožem nad Romana in da se je ta branil,« je povedala.

O tem, da bi Vidmar Romanu Z. že kdaj prej grozil s smrtjo, ni vedela nič, je pa slišala govorice, da je nekemu vaškemu pijančku govoril, da ga bo razbil, in se spraševal, zakaj je sploh prišel k hiši. Vesna M. je dejala, da je bil Roman Z. v odnosu do deklic zelo v redu. Skupaj z mamo so se počutile bolj varne, kar pa Vidmarju (z njim so bile menda težave, še preden se je Roman Z. priselil) ni bilo všeč.