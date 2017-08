Po odlični sezoni, v kateri je postala smukaška svetovna prvakinja in v smuku ter kombinaciji osvojila mali kristalni globus, je slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec pred novimi izzivi. Prihajajoča sezona je namreč olimpijska, priprave nanjo pa so že v polnem zagonu. Pojutrišnjem 26-letna Mariborčanka odhaja v Južno Ameriko, natančneje v Čile, kjer jo po kondicijskem delu čaka še dvigovanje forme na snegu.

Koleni sta protestirali

Čeprav je ves čas, ki ga je posvetila druženju z mediji, delovala sproščeno in navihano, so se Ilki Štuhec oči najbolj zasvetile, ko je spregovorila o tem, kaj najraje počne na počitnicah. »Letos sem se učila deskanja na valovih, ki je veliko bolj zahtevno, kot bi človek rekel na prvi pogled. Ni mi šlo ravno najbolje, a nisem obupala in bom še kdaj poizkusila. Sicer pa sem veliko brala, tekla in počela stvari, ki jih vsak normalen človek počne na dopustu.« Prostega časa sicer tekmovalci in tekmovalke v svetu alpskega smučanja nimajo na pretek. Štuhčeva si je nekaj dni premora vzela takoj po koncu lanske sezone, nato pa so sledili treningi na snegu. Glavnega dopusta je bilo le 12 dni, potem so se začele kondicijske priprave. Štiri tedne jih je opravljala doma, nato pa tri tedne na morju, ko je čas izkoristila tudi za druženje z mamo in nečakinjo.

S potekom prvega dela priprav je Ilka Štuhec zelo zadovoljna. Ker je imela na koncu lanske sezone boljšo kondicijo kot predlanskim, je lahko pripravljenost nadgradila. »Koncept dela je bil podoben kot v preteklih letih. Nekaj podrobnosti smo spremenili, se malo prilagajali in kakšne stvari posodobili. Predvsem je bilo tokrat več sprintov in poskokov, zaradi česar sta na začetku protestirali obe koleni, a hujših težav ni bilo. Če potegnem črto, lahko rečem, da je bil kondicijski del vseeno na nekoliko višji ravni kot v preteklosti. Tudi v fitnesu sem se posvečala zahtevnejšim in bolj kompleksnim vajam.« Med delom Mariborčanka veliko pozornosti namenja sproščenosti in temu, da odmisli vpliv okolice. Tokrat je imela zaradi lanskih uspehov tudi ogromno novih obveznosti, ki pa jih je uskladila z vsem drugim, tako da procesa treninga niso preveč motili, čeprav se je sprva bala, da bi ji lahko zaradi tega pri kondicijski pripravljenosti kakšen teden zmanjkal.