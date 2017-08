Palačinke z žajbljem, skuto in bučami

Za palačinke potrebujemo 130 g mehke moke, 1,6 dl mleka, 2 jajci, 1/4 žličke soli. Za nadev še 30 svežih žajbljevih lističev, 550 g očiščenih buč, 4 zvrhane žlice skute iz sladkega mleka, 70 g sveže naribanega parmezana, 30 g masla, ekstra deviško oljčno olje, morsko sol, sveže zmlet poper. Za bešamel še 6 dl mleka, 30 g masla, 30 g mehke moke, morsko sol, sveže zmlet poper, ščep naribanega muškatnega oreščka, 1 lovorov list. Poleg tega še maslo za peko palačink in košček masla za pekač.

Pekač obložimo s papirjem za peko in pečico ogrejemo na 200°C. Različne buče očistimo in zrežemo na kocke, velike 1,5 cm × 1,5 cm (mlade buče hokaido lahko z lupino vred). Stresemo jih v pekač in pokapljamo z 2 žlicama olja. Nazadnje buče posolimo in za približno 25 minut porinemo v pečico, da se zmehčajo. Medtem vse sestavine za palačinke zmešamo v gladko testo in ga pustimo počivati. Medtem pripravimo še bešamel. Mleko pristavimo s soljo, poprom, sveže naribanim muškatnim oreščkom in z lovorovim listom. Ko zavre, ga odstavimo. V kozici razpustimo maslo, na katerega stresemo moko. Mešamo jo eno minuto pri srednji temperaturi, a pazimo, da se ne obarva. Popraženo moko odstavimo. Med nenehnim mešanjem prilijemo vroče mleko. Pristavimo in dobro premešamo, da ni grudic. Ko zavre, znižamo temperaturo in med mešanjem kuhamo tri minute, da se zgosti. Ob koncu kuhanja zavržemo lovorov list. V ponvici ali kozici segrejemo 30 gramov masla. Nanj stresemo žajbljeve lističe. Nekaj sekund jih pražimo pri visoki temperaturi, da se zlato obarvajo in postanejo hrustljavi. Pazimo, da ne potemnijo. Parmezan drobno naribamo. Na maslu spečemo štiri zares velike tanke palačinke, lahko pa pripravimo več manjših. Buče vzamemo iz pečice, ki naj ostane prižgana. Manjši pekač namažemo z maslom. Vsako palačinko posujemo s četrtino pečenih buč. Pokapljamo jo z 2,5 žlice bešamela ter posujemo z zvrhano žlico skute, z nekaj parmezana, s strtim poprom in s tremi lističi žajblja. Palačinko zvijemo in položimo v pekač. Enako pripravimo še preostale tri palačinke, ki jih položimo v pekač tesno eno ob drugo. Prelijemo jih s preostalim bešamelom in posujemo s preostalim parmezanom. Pekač za približno 12 minut porinemo v ogreto pečico. Da bodo palačinke po vrhu zlato rjavkasto zapečene, ob koncu gratiniranja za 1–2 minuti vključimo zgornji žar. Gratinirane palačinke kar v pekaču prinesemo na mizo. Posujemo jih s preostalim žajbljem in ponudimo kot toplo predjed (za 8 oseb), skupaj z izbrano sezonsko solato pa za glavno jed (za 4 osebe).