»Prepričani smo, da bomo do oktobra dosegli zadosten napredek, da se pogajanja lahko premaknejo v naslednjo fazo. To je naš cilj,« je dejala tiskovna predstavnica britanske premierke. Cerar je pred tem v pogovoru za Guardian dejal, da »je toliko težavnih vprašanj, da je nemogoče verjeti v njihovo rešitev po prvotnem urniku. Proces bo gotovo trajal dlje, kot smo mislili ob začetku pogajanj.« Njegove besede so na Otoku precej odmevale, saj je prvi evropski voditelj, ki je javno izrazil dvom o predvidenem urniku. Vendar takšno stališče ni presenetljivo, saj so pogajanja med predstavniki EU in Velike Britanije od začetka zelo težavna, podobno kot Cerar pa je že namignil glavni evropski pogajalec Michel Barnier. Ta ves čas ponavlja, da pogajanj o bodočih trgovinskih odnosih ne bo, dokler se ne rešijo tri vprašanja, neposredno povezana z izstopom Velike Britanije iz EU: pravice državljanov, režim na kopenski meji z Irsko in britanske finančne obveznosti do EU. Pogajalski začetki pri teh vprašanjih pa niso bili obetavni. Naslednji krog pogajanj se začne prihodnji teden.