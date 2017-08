Saga okoli črne gradnje družine Türk na Parecagu je dobila novo poglavje. Kot je v ponedeljek poročala Televizija Slovenija, je država zdaj od Türkovih denar za stroške predvidenega rušenja zahtevala vnaprej. Ker zahtevanega zneska 30 tisoč evrov, ki ga je predvidel pooblaščeni gradbinec, niso plačali, pa je gradbeni inšpektor finančni upravi predlagal prisilno izterjavo. Prisilna izterjava še ni končana, trenutno je izterjane okoli tri četrtine zneska, so za TV Slovenija povedali na gradbeni inšpekciji.

Na poročanje javne televizije so se danes v imenu Türkovih odzvali v Odvetniški pisarni Pirc Musar & partnerji, kjer so poudarili, da so Türkovi zemljišče, na katerem so gradili, kupili v dobri veri, tj. s potrdili občine, da je namembnost zemljišča stavbna, temu primerna je bila tudi cena zemljišča. »Vse okoliščine, poznane Türkovim, so govorile v prid dejstvu, da so lastniki stavbnega zemljišča,« so zapisali.

Nenazadnje sta bila za celotno zemljišče plačana tako komunalni prispevek kot tudi odškodnina za spremembo namembnosti, a kljub vsem izpolnjenim pogojem v grafičnem delu prostorskih aktov Občine Piran ni bil izveden ustrezen popravek statusa zemljišča, kar danes Türkovim onemogoča legalizacijo zgrajenih objektov, so opozorili v odvetniški pisarni. Po njihovem sta pojasnili Upravne enote Piran in Občine Piran, da pride s spremembo lastništva zemljišča, katerega del je po parcelaciji tudi zemljišče Türkovih, do spremembe namembnosti iz stavbnega v kmetijsko zemljišče, »povsem nelogični in pravno nevzdržni«.

Rušenje objektov predstavlja zadnji ukrep, ki ga država lahko uporabi, so prepričani v odvetniški pisarni Pirc Musar. Ne glede na dejstvo, da so bila pri sami gradnji zaznana manjša odstopanja od vsebine gradbenega dovoljenja, pa so spremembe ali izdaja novih gradbenih dovoljenj namenjena prav takšnim sanacijam.