Mamić je bil napaden v dopoldanskih urah, napadalec pa ga je zadel v spodnji del noge. Ranjenca so prepeljali v zdravstveni dom v Tomislavgradu, kjer so mu oskrbeli rano. Kot so zapisali na novičarskem portalu index.hr, Mamić ni v smrtni nevarnosti.

Hrvaško uredništvo regionalne televizije N1 je sicer poročalo, da policija iz Livna išče dve osebi, ki sta pobegnili s kraja dogodka. Mamić naj bi bil sicer v Tomislavgradu na grobu svojega očeta, ki ima obletnico smrti.

V klubu so prepričani, da je šlo za poskus umora. Trdijo, da je bil Mamić v napadu huje ranjen. V sporočilu zagrebškega nogometnega kluba so še zapisali, da so Mamića prvič fizično napadli marca 2014 na splitskem nogometnem stadionu Poljud, nato pa tudi pred splitskim sodiščem, ko so nanj in na njegovega odvetnika metali dimne bombe, bakle in steklenice. Izpostavljajo, da je v začetku junija »mimoidoči« v Bolu na Braču udaril Mamića v glavo, ta pa je nato padel v morje in utrpel poškodbe glave.

Pričakujejo, da bodo v novem primeru napada na Mamića pristojne inštitucije »končno« ukrepale v skladu z zakonodajo.

Na sodišču v Osijeku sicer poteka sojenje proti Mamiću zaradi domnevnih finančnih malverzacij in utaje davkov v Dinamu.