Preprosta enonadstropna hišica v sodobnem dizajnu, ki meri vsega 46 kvadratnih metrov, je zasnovana tako, da ima čim manjši ogljični odtis ter porabi kar najmanj električne energije s sončnimi paneli na strehi, učinkovitim ogrevanjem in prezračevanjem ter energijsko varčnimi gospodinjskimi aparati. Čeprav ni velika, je hiša zaradi terase okoli nje in visokega stropa videti prostornejša. Pritličje v odprtem načrtu obsega dnevni prostor s kuhinjo in pralnico, v nadstropju pa je spalnica z velikim garderobnim prostorom.

Fundacija postavila 150 hiš za prizadete v orkanu Igralca je že od nekdaj zanimala arhitektura, leta 2007 pa je ustanovil dobrodelno fundacijo Make it Right (Naredi prav), ki je v New Orleansu brezplačno postavila 150 hiš za prizadete v orkanu Katrina. Čeprav izpolnjujejo visoke standarde energijske učinkovitosti, niso vse tako majhne kot najnovejši mini dom, ki je bil zgrajen lani ob desetletnici divjanja Katrine. Tokrat cilj fundacije ni bil pomagati ljudem, ki so ostali brez domov, temveč postaviti visokotehnološko majčkeno hišo za manj kot 100.000 dolarjev, kar je za novo hišo, čeprav majhno, razmeroma poceni.