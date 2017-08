Svet so obkrožile fotografije modrih psov, ki se sprehajajo po ulicah indijskega mesta z največ prebivalci. Pasji kožuhi so najverjetneje postali modri zaradi kemikalij, ki jih je neko podjetje spustilo v reko. Obarvani psi so med prebivalci sprožili zgražanje nad tovarnami, ki odpadne snovi prosto spuščajo v reko Kasadi. V okolici reke se pogosto zadržujejo potepuški psi.

Arati Chauhan iz mumbajske Organizacije za zaščito živali je za Times dejal, da je šokantno videti pse takšne. »To je dokaz, da onesnaževanje v industrijskem območju Taloja ne vpliva negativno zgolj ne vrste, ki živijo v reki, temveč tudi na bitja v njeni bližini,« je dejal za Times.

Barva psom ni škodila

V Organizaciji za zaščito živali so uspeli ujeti enega izmed obarvanih potepuških psov. Sporočili so, da so barvo lahko sprali in da ni videti, da bi psu škodila.

Oblasti so že zaprle podjetje, ki je v reko spustilo kemikalije, ki so povzročile obarvanje pasjih kožuhov. Po podatkih Fundacije NGO Watchdog je v širšem industrijskem okolju Mumbaja 977 kemičnih, farmacevtskih in podobnih podjetij, ki zelo onesnažujejo okolje.