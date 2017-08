Sodišče je odločalo na podlagi primerov petih muslimank, od katerih so se možje ločili na takšen način. »Za nas je to dan, ki se bo zapisal v zgodovino. Podpiralo nas je mnogo Indijk, tudi tiste, ki niso muslimanske vere. Muslimanske ženske doslej nismo imele zakona, ki bi pravično obravnaval oba spola in ki bi podpiral naše pravice v zakonski skupnosti in družini,« je novinarjem sporočila Zakia Soman, borka za pravice žensk.

Indijski premier Narendra Modi je odločitev sodišča označil za zgodovinsko. »Muslimanskim ženskam zagotavlja enakost in je močno sredstvo za opolnomočenje žensk,« je tvitnil.

Judgment of the Hon'ble SC on Triple Talaq is historic. It grants equality to Muslim women and is a powerful measure for women empowerment. — Narendra Modi (@narendramodi) 22 August 2017

V zadnjih letih je bilo v Indiji več primerov, v katerih so se muslimani od soprog ločili s ponovitvijo besede ločitev, ki so jih zapisali v pismu, povedali prek telefona ali pa jih zgolj – in ta trend narašča – poslali v obliki SMS sporočila, prek aplikacije WhatsApp ali Skypa. Ženske so se s pomočjo organizacij, v katerih se borijo za njihove pravice, s tožbo na sodišču uprle temu običaju.

V šeriatskem pravu in v Koranu talak ni zapisan, strokovnjaki za islam pa pravijo, da se po tej sveti knjigi par lahko loči šele po treh mesecih, ko ima dovolj časa za globok razmislek o odločitvi.

Indija je bila doslej ena redkih držav, kjer so se moški lahko ločili na tako preprost način. V več kot 20 muslimanskih državah, med njimi tudi v Pakistanu in Bangladešu, hitre ločitve niso dovoljene.