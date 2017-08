Ameriški zdravniki opozarjajo na nenadno povišanje krvnega pritiska pri otrocih in najstnikih. Znanstveniki so pridobili nove podatke o številu otrok, ki imajo nevarno povišan krvni tlak. Novi podatki se od analiz iz prejšnjih let precej razlikujejo. Danes ima okoli 3,5 odstotka ameriških otrok povišan krvni pritisk, po doslej aktualnih analizah pa je bilo takšnih otrok zgolj odstotek ali dva.

Družinsko ozadje in debelost Razlogi za povišan krvni pritisk so različni glede na starost mladostnikov. Pri dojenčkih in najmlajših so pogosto povezani z boleznimi ledvic, pri starejših otrocih in mladostnikih pa so razlogi običajno takšni kot pri odraslih. Z visokim krvnim tlakom se pogosto povezuje tudi debelost. Toda Joseph T. Flynn, profesor pediatrije na univerzi v Washingtonu, opozarja, da debelost sicer res pripomore k hipertenziji, a so pomembni tudi psihološki dejavniki. »Nimajo vsi predebeli otroci tudi povišanega krvnega pritiska. Slednjega pa lahko imajo tudi otroci s povsem normalno telesno težo,« je dejal za CNN. Tveganje za razvoj povišanega krvnega pritiska je večje pri otrocih, ki imajo bolezni ledvic ali srčne bolezni. Verjetnost je večja tudi pri otrocih, katerih starši imajo težave z visokim krvnim tlakom.