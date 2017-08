Mariborski kriminalisti so v zvezi s sumljivo smrtjo 57-letnega Antona R. iz Zgornje Voličine, o čemer smo poročali že danes, ugotovili, da je nesrečnik »nesporno umrl nasilne smrti in da gre za posledico kaznivega dejanja uboja«. Anita Kovačič Čelofiga iz službe za stike z mediji pri mariborski policijski upravi je potrdila, da je kaznivega dejanja utemeljeno osumljeni 60-letni moški. Kriminalisti so, kot kaže, prepričani, da jih je brat umrlega, 60-letni Vinko R., ki so mu policisti v ponedeljek v zgodnjih jutranjih urah odvzeli prostost, s prvotnim zagovorom zavajal. Kaj je kriminalistom pomagalo do te ugotovitve, s policije niso sporočili, zanesljiv vir blizu policije pa nam je potrdil, da se je Vinko R. pokesal in dejanje naposled priznal.

Sumljivo smrt prijavili reševalci

Brata sta živela pod isto streho, tretji brat, Ivan, pa v hiši poleg njune. Prav njega je osumljeni Vinko prvega obvestil o Antonovi smrti. Ivan je poklical sestro in jo prosil, naj nemudoma pokliče reševalce, a žal je bilo za zdravniško pomoč prepozno. Dežurni zdravnik je ugotovil, da je nesrečni moški umrl zaradi zadušitve s krvjo. Reševalci so policiji prijavili, da so v hodniku stanovanjske hiše v Zgornji Voličini našli do smrti zabodenega moškega, ob prihodu policije pa se je zapletlo z iskanjem morilskega orožja. Kar nekaj časa je bilo potrebnega, da so preiskovalci našli nož, in ko se je izkazalo, da je na njem sled DNK brata umrlega, je Vinko R. postal osumljenec. Vinko je potem kriminalistom napletel zgodbo, da si je Anton smrtno rano z nožem prizadejal sam, on pa je nož le pobral s tal, ga umil in spravil. Ker si je Anton po pričevanju bližnjih sorodnikov v preteklosti res že poskušal vzeti življenje, so se kriminalisti preiskave sumljive smrti lotili zelo previdno, dopustili so možnost, da bi res lahko šlo za samomor.

O tem so bili prepričani tudi svojci umrlega in osumljenega. Brat Ivan in sestra sta povedala, da sta si bila brata pogosto v laseh, a da je bil Anton R. nasilen, ne obratno. Sestra je še povedala, da starejši brat, ki je osumljen uboja, že leta boleha na živcih, zato se je bala, kako bo policijsko pridržanje vplivalo nanj in da bo v svoji zmedenosti povedal kakšno neresnico.