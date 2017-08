Fotografije, ki so preplavile splet, so – milo rečeno – nazorne. Intimne fotografije, ki so jih hekerji ukradli z njenega telefona, so bile najverjetneje posnete za njenega nekdanjega partnerja Tigerja Woodsa, na nekaterih pa je tudi on. Ameriški mediji so »navdušeni« nad selfijem, ki ga je razvpiti golfist poslal smučarki, na njem pa razkazuje vse svoje premoženje. Na spletu je tako kakšnih 20 fotografij Vonnove, na katerih je »oblečena« zgolj v športne copate, pred ogledalom pa pozira v različnih izzivalnih položajih.

»Kraja in nezakonita objava zasebnih, intimnih fotografij je podel vdor v zasebnost,« je smučarka komentirala za ameriški tabloid People. Njeni odvetniki so napovedali, da se bo po pravico odpravila tudi na sodišče, saj meni, da bi morali biti tisti, ki so ukradli njene fotografije, pa tudi strani, na katerih so jih objavili, kaznovani. Tako se bo z vso močjo borila, da bo pravici zadoščeno.

Woods in Vonnova sta v času, ko sta bila skupaj, veljala za enega najlepših (športnih) parov. Leta 2015 sta se razšla, 32-letnica pa je takrat dejala, da je bil ključen razlog za razhod ravno to, da sta oba medijsko izjemno izpostavljeni osebi. Podobno kot njegovo nekdanje dekle je 41-letni golfist napovedal tožbo proti strani, ki jih je objavila. Na strani so danes objavili tudi ukradene intimne fotografije peščice drugih slavnih - Miley Cyrus, Nicole Scherzinger, Juno Temple, Kristen Stewart in Katharine McPhee.