Če bi le bilo tako preprosto, kot je Darku Milaniču svetoval navijač pri blagajni. »Zgodila se mi je res simpatična stvar. V trgovini pri blagajni me je gospod ogovoril in mi zaželel veliko uspeha ter mi predlagal, kako izvesti tekmo. Če bomo ustavili številko 9, gremo gotovo naprej,« je recept razkril trener Maribora. Številko devet nosi Anthony Nwakaeme, avtor evrogola na prvi tekmi, za katerim bo sopihal Martin Milec. Mariborčani možnosti neradi dajejo v odstotke. Ni čudno, še Zlatko Zahović ne more napovedati rezultata, toda v Ljudskem vrtu verjamejo, da lahko premagajo Izraelce, ki igrajo za debi med elito.

Maribor diha, čuti in čaka, ali bo vijoličastim še tretjič (1999, 2014) uspelo priti v ligo prvakov. Četrto udeležbo v evropski ligi že tako in tako imajo, ovira za elito je Hapoel iz Beršebe oziroma poraz s prve naporne tekme (1:2). Za ligo prvakov morajo vijoličasti drevi v razprodanem Ljudskem vrtu zabiti. Vsaj enkrat. »Vseeno je, tudi če zabijemo v 96. minuti, samo da gremo naprej,« je hraber Damjan Bohar, ki je zabil v končnici za ligo prvakov pred tremi leti Celticu. Tudi on ni želel povedati, kdo je boljši, je pa ocenil, da bi hiter gol spremenil situacijo. Tekmeca se sicer zelo cenita, spoštljivo govori tudi Zahović. Vse se bo pokazalo na igrišču. Možnosti so, tako Milanič, vseeno velike. Glavna aduta sta kolektivni pritisk in vzdušje Ljudskega vrta.

Že na tekmi v Izraelu, kjer je Maribor imel morda na koncu še celo več energije, kot je ocenil mariborski strokovni štab, a je tudi trpel, se je porodilo vprašanje, kdo še lahko zabije poleg Marcosa Tavaresa. Zdaj se Milanič izzivu ne more več izogniti, po soboti, ko si je Luka Zahović zlomil ključnico. Operiran je že bil, toda vrnil se bo šele čez pet, šest tednov. »Ker Luka manjka, se bo nekaj spremenilo, a to niti slučajno ne pomeni, da ne moremo začeti z več napadalci,« se Milanič, ki lahko sicer računa na vse nogometaše, ni otepal vprašanja, ali bo torej začel le z enim napadalcem. »To ne pomeni, da bo Tavares sam v napadu.«

Kreativne in gola željne fante že ima (»Morali bodo biti še bolj napadalno usmerjeni!«), toda izraziti, klasični napadalec je le Jasmin Mešanović, ki pa bolje podaja, kot zabija. Na Sunnyja Omoregieja, ki je statiral proti Krškemu, ne gre računati, zato ima Milanič med krilnimi napadalci in vezisti solidno izbiro, toda ves čas mora razmišljati, koga izbrati, da ne bo imel Nwakaeme avtoceste, kapetan Maor Melikson pa preveč prostora na sredini. Kot pomoč Tavaresu se ponujata Martin Kramarič in Gregor Bajde, ki priložnosti v Izraelu nista dočakala, sta pa v soboto vidno želela zabiti, kar je uspelo slednjemu, oba je Milanič pohvalil. Tu so še Bohar, Valon Ahmedi in Dino Hotić.

Hapoel naj bi bil tipična domačinska ekipa, vendar Maribor opozarja na navdahnjeno zmago pri Honvedu (3:2), proti Ludogorcu v Bolgariji (1:3) pa so, že obsojeni na izpad, izvlekli napredovanje iz protinapada. »Če želimo napredovati, moramo zabiti, torej moramo tudi ustaviti njihove napadalce. Da je dober, smo videli in vemo,« o Nwakaemeju pretirano niti ni izgubljal besed Milanič.

Na sredini bo moral ponuditi organizirano kolektivno branjenje, več pričakuje zlasti od Marwana Kabhe. Če se bodo v Izraelce spuščali brezglavo ena na ena, lahko spet tvegajo kartone ali celo enajstmetrovko, kot se je Blažu Vrhovcu primerilo na prvi tekmi (tokrat sodi Italijan Gianluca Rocchi). »V preveliki želji se lahko zgodijo napake in rumeni kartoni vplivajo na ostrino. Zadevo moramo rešiti tako, da smo kolektivno agresivni. Če si individualno agresiven, si hitro kaznovan s kartonom. Njihove branilce moramo prisiliti v prekrške za karton,« rešitev ponuja dobro razpoloženi Milanič.

Verjetni postavi – Maribor: Handanović, Milec, Rajčevič, Šuler, Viler, Kabha, Vrhovec, Ahmedi, Bohar, Bajde, Tavares. Hapoel Beršeba: Haimov, Korhut, Tzedek, Taha, Bitton, Einbinder, Ogu, Radi, Nwakaeme, Ghadir, Melikson. Naš namig: 1.