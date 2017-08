Generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc je predlagal rebalans letošnjega finančnega načrta – kot je razložil, zato, »da bi vsaj delno uskladili porabo z razpoložljivimi sredstvi«. Programski svet je predlog julija potrdil, nadzorni svet pa je znižanje stroškov in druge ukrepe na nedavni, avgustovski seji zavrnil. »Po naši oceni je vodstvo rebalans predlagalo prenagljeno, zlasti glede na to, da je bilo poslovanje RTV Slovenija v prvih šestih mesecih zelo dobro,« pravi predsednik nadzornega sveta Peter Grašek. Po njegovi oceni so določeni poslovni rezultati letošnjega leta »enkrat boljši, kot je bilo načrtovano«. Grašek sicer priznava, da se lahko v tekočem trimesečju, do konca septembra, finančna slika še izkaže za manj ugodno. Poročilo o tem bo nadzorni svet predvidoma obravnaval oktobra in se tedaj odločal o nadaljnjih ukrepih. »Ne moremo pa generalnemu direktorju odobriti 'varčevanja na zalogo',« pravi Grašek.

Delnice namenjene za razvoj, ne za pokrivanje izgub Kadunčev predlog, ki je bil podan že julija, je temeljil predvsem na oceni, da se bodo za 2,7 milijona evrov zvišali stroški dela. Vlada je namreč (že lani) omogočila sprostitev napredovanj v javnem sektorju, kar letos zvišuje tudi plače na RTVS. Ko je generalni direktor to povišanje primerjal s predvidenim nižanjem stroškov v programski produkciji, je bil izračun še vedno negativen. Zato je nadzornemu svetu predlagal, da bi mu odobrili tudi prodajo delnic mednarodnega telekomunikacijskega podjetja Eutelsat. Gre za »zlato zalogo«, ki jo je za RTV Slovenija pridobil prav Kadunc – že pred skoraj dvema desetletjema, ko je bil še direktor za področje financ. Vendar so Grašek in preostali nadzorniki tudi ta predlog zavrnili. »Opozorili smo, da je treba sredstva iz delnic porabljati v skladu z merili in jih nameniti za razvoj, ne pa za pokrivanje izgub,« je odločen Grašek. Kadunc je sicer ob predlogu nakazal, da poseg v delnice ne bi bil drastičen, saj je njihova vrednost ravno letos narasla. A nadzornikov to ni prepričalo. Eden od njih, ki ni želel biti imenovan, nam je dejal, da tudi če bi se ob koncu leta izkazalo, da ga bo RTVS sklenila z izgubo, to ne bi bil velik problem. Izgubo naj bi namreč bilančno lahko »pokrili« tudi s pozitivnimi rezultati iz preteklih let.