Prvi je drugega povabil v Trst na svojo razstavo »Le stanze segrete di Vittorio Sgarbi« (Skrivnostne sobane Vittoria Sgarbija), ki bo še slab teden dni odprta v tržaškem razstavišču »Salone degli Incanti« v prostorih nekdanje ribje tržnice. Težko je razložiti, katera vsebinska nit povezuje nogometnega vratarja z impozantno razstavo klasikov italijanskih likovnih šol od petnajstega do devetnajstega stoletja, od lombardske, rimske in toskanske do beneške in tržaške, skupno več kot 200 umetniških del iz zasebne zbirke družine Cavallini-Sgarbi, najdenih in nakupljenih po umetniških dražbah na vseh straneh morja. Menda so tržaške oblasti zaradi pomanjkanja denarja preslabo oglaševale razstavo, ki je v Trstu na ogled že od aprila, pa se je njen pobudnik odločil, da poseže v sfero obče popularnosti: če ne gre z umetnostjo, bo šlo z nogometo