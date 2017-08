Termo puloverje polar seal (polarni tjulenj) je navdihnila tehnologija, ki jo uporabljajo pri izdelavi jaken pilotov vojaških reaktivcev. Puloverji imajo dva tanka in vzdržljiva grelca, ki sta nameščena na križu in zgornjem delu hrbta. Vsak grelec lahko doseže temperaturo do 50 stopinj Celzija, namestili pa so ju tja, kjer sta najprimernejša za ogrevanje zgornjega dela telesa. Puloverji, ki so na voljo v več velikostih in s posebnim krojem za moške in ženske, so bili testirani za uporabo v alpskih razmerah, namenjeni pa so predvsem bolj prijetni izkušnji ob športni dejavnosti v hladnem vremenu. Polar seal je izdelan iz poliestra in elastana, podjetje pa zagotavlja, da je zato dovolj elastičen, udoben, topel ter da diha.

Na rokavu puloverja sta z LED-lučmi osvetljena gumba, ki sta vodoodporna in odporna proti udarcem, z njima pa uporabnik izbira, kateri predel hrbta bi si želel ogreti in kako močno naj bo gretje. Na voljo ima tri jakosti, ki segajo od 40 do 50 stopinj Celzija, pulover pa se segreje v manj kot desetih sekundah. Ker je pulover namenjen uporabi pozimi, sta gumba dovolj odzivna, da lahko toploto puloverja reguliramo tudi v smučarskih rokavicah.

Vodoodporna sta tudi grelca, ki sta povsem integrirana v pulover, energijo pa črpata iz baterije, ki jo priključimo na USB-kabel v levem žepu puloverja. Baterija ni vključena, pulover pa je kompatibilen z vsako 5-voltno zunanjo baterijo z USB-režo, kakršne uporabljamo za polnjenje mobilnikov in drugih elektronskih naprav. Kot pravijo snovalci puloverja, bo uporabnik iz polne baterije z zmogljivostjo 10.000 mAh lahko iztisnil osem ur gretja obeh grelcev na najvišji nastavitvi, z manjšo baterijo pa bo proporcionalno padel tudi čas gretja. Ker običajna 10.000-mAh baterija tehta okoli 200 gramov, mora uporabnik računati tudi na prenašanje te teže v žepu oblačila. Če želi v pulover spraviti še dodatno baterijo, lahko to vstavi v desni žep. Ta sicer ni opremljen z USB-kablom, saj je primarno namenjen denarnici, ključem ali mobilnikom.

Malce manj je obleka praktična tudi, ko gre za umivanje. Glede na to, da je namenjena športni dejavnosti, med katero se kljub zimskim temperaturam znamo oznojiti, je dokaj nepraktično, da je treba puloverje polar seal prati na roke. Ta slabost pa očitno ni odvrnila velikega števila navdušencev, ki so že oddali prva naročila na Kickstarterju. V manj kot pol meseca so že zbrali več kot 291.000 evrov vredno količino naročil, potrebovali pa so jih za približno 42.000 evrov. Cena enega puloverja se giblje okoli 118 evrov, prvi kupci pa naj bi ga dobili še pred začetkom letošnje zime.