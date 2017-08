Za mnoge hišni ljubljenček ni le pes, mačka, zajec… Popolnoma razumljivo je, da ob izgubi dolgoletnega prijatelja veliko ljudi globoko žaluje.

Žarni pokop ali raztros pepela

Dandanes so vsi psi čipirani in po številki čipa se najde lastnika. Vsak lastnik odgovarja za ustrezno oskrbo živali in dejanja. Iz tega sledi, da če pokojnega hišnega ljubljenčka pokopljemo na neprimernem kraju ali če pride do oskrunitve groba, za to običajno odgovarja lastnik. Pomembno je, da se poginulo hišno žival zakoplje najmanj pol metra globoko, da je ne morejo odkopati mesojede živali. Ravno tako zakopavanje ni dovoljeno na najožjem vodovarstvenem območju. Problem, kaj z zakopanim truplom pokojne živali, lahko nastane tudi v primeru, da zapustimo mesto oziroma prodamo nepremičnino, na dvorišču katere smo zakopali žival. Zato je žarni pokop ali raztros pepela primernejša odločitev. Tudi s higienskega vidika. Navsezadnje lahko žaro nekaj časa hranimo doma, preden se odločimo, kje bomo žival zakopali, ali opravimo raztros na kraju, ki nam je poseben in nas veže na prijetne trenutke z živaljo. Čeprav raztrosa ne bi opravljali kjer koli, v ljubljanskem pogrebnem podjetju kljub vsemu predlagajo, da to v Ljubljani opravite na delu tistih dveh parkov, ki ju ljubitelji psov že zdaj uporabljajo izključno za sprehajanje psov. Torej na pasjem sprehajališču ob Železni cesti, kjer gre za začasno ureditev, in na pasjem sprehajališču ob Pesarski cesti v Štepanjskem naselju.