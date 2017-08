To za uvod. Sicer pa bom v današnjem zapisu delila eno svojo zgodbico. Namreč, ko so pred tridesetimi leti mojim sošolkam začele poganjati dojke, sem bila sama čisti ploh. Kako me je bilo sram. Grozna izkušnja, še pa še sem prejokala, molila k dobremu bogu, naj me vendar že enkrat blagoslovi z joški. In nič. Potem so začele rasti, šele v srednji šoli. Treba je bilo kupiti nedrček, končno! No, takrat so si hormoni dali duška in dojke niso hotele nehati rasti, postale so prave dondole. Ko sem jih opazovala v ogledalu, sem vedno znova ugotavljala, da niso take, kot bi morale biti. Take, kot jih imajo manekenke in igralke. Nič ni štrlelo proti nebu, vleklo jih je proti dol, bile so prevelike, skratka grde. In me je bilo spet sram. Ampak je bilo nekako rešljivo s takimi in drugačnimi nedrčki, da so potem za