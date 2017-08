Gradbeni inšpektor je Vitoslavu in Metki Türk že lani z odločbo naložil, da vnaprej vplačata oziroma založita sredstva za plačilo predvidene prisilne odstranitve objekta. Plačati bi morala 30 tisoč evrov, znesek, ki ga je predvidel pooblaščeni gradbinec.

Prisilna izterjava še ni končana, trenutno je izterjane okoli tri četrtine zneska, so za TV Slovenija povedali na gradbeni inšpekciji.

Gradili v nasprotju s pravili

Türkovi so najeli odvetnico Natašo Pirc Musar, s katero poskušajo dokazati, da so Türkovi verjeli, da gradijo na stavbnem in ne kmetijskem zemljišču. »Našli smo potrdilo občine Piran iz leta 2002, iz katerega izhaja, da so te nepremičnine opredeljene kot stavbne že v letu 1998, ter še druge dokumente, da gre za stavbno zemljišče,« je za Televizijo Slovenija povedala Pirc Musarjeva.

A vse to ne spremeni dejstva, da so Türkovi gradili v nasprotju s pravili, in tudi tega ne, da zemljišče ni bilo stavbno zanje, pač pa za prejšnjo lastnico s statusom kmeta, ki je na tistem območju že prej izvajala gradbene posege v kmetijske namene.

»V tistem trenutku, ko je bila kmetija prodana nekomu, ki ni bil kmet, torej Türkovim, ki niso izpolnjevali pogojev za kmetijo, in je bilo zemljišče celo razparcelirano na različne lastnike, kmetija ni več obstajala, zato je s prodajo ugasnila tudi pravica do funkcionalnega stavbnega zemljišča,« je razložila predstojnica urada za okolje in prostor na občini Piran Manca Plazar.