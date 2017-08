Mačke, ki morajo živeti z drugimi mačkami ali psi, skrbi, da jim bodo sostanovalke vzele hrano in vodo, moti pa jih tudi to, da si morajo deliti posteljo in skodelice. Mačke stresa sicer ne bodo pokazale na zunaj, bodo pa tiho trpele v sebi, kar se lahko pozna tudi na njihovem zdravju. Strokovnjaki svetujejo, naj imajo, ko mačke začnejo živeti skupaj, čim bolj oddaljene skodelice in postelje, nato pa se je treba truditi, da se bodo igrale skupaj. Poleg tega vsaka mačka potrebuje tudi zasebnost, za kar so najboljše postelje v obliki igluja, ki na eni strani ponujajo prostor za skrivanje, po drugi strani pa mački omogočajo, da nemoteno opazuje dogajanje okoli sebe.