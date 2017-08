»Obtoženi je bil stisnjen v kot in je bil pripravljen priznati kar koli.« S temi besedami je ljubljanska okrožna sodnica Alja Kratovac zavrnila sporazum o priznanji krivde, ki ga je podpisal Besnik Xhabale, eden od članov precej velike hudodelske združbe ljubljanskih preprodajalcev droge, orožja in ponarejenega denarja, ki so jih kriminalisti polovili lansko jesen. Akcija je potekala hkrati s podobnimi, a še bolj odmevnimi racijami na Obali, imenovanimi Kobra, združbi pa naj bi bili tudi vsebinsko povezani.

Že prejšnji teden smo poročali, da je sodnica zavrnila priznanje Rafeta Uke, zdaj je s podobnimi argumenti o slabo napisani obtožnici, na podlagi katere je potem po njenem tudi slabo napisan sporazum o priznanju krivde, zavrnila priznanje še Besniku Xhabaleju, v nadaljevanju predobravnavnih narokov pa so priznali še Elvir Crnalić, Elvis Karadžić, Darko Lukavečki in Ohran Bajrić. Vsa priznanja razen Bajrićevega je sodnica kot po tekočem traku zavrnila.

Izjemno obsežen spis Na zavrnitev sporazuma o priznanju krivde se niti obramba niti tožilstvo ne moreta pritožiti. Se pa mora iz nadaljnjega postopka izločiti sodnica. A ker gre za povezane primere, se bo sodnica morala izločiti iz celotne zadeve. Ob tem naj ponovimo, da je spis v tem primeru »debel« kar šest velikih plastičnih škatel in bo zdaj romal k drugi sodnici ali sodniku. »Samo za preučitev primera bo potreboval najmanj dva meseca,« je ocenila specializirana državna tožilka Marjeta Perat Vlaj, ki se čudi, kako to, da sodnica vztraja pri tem, da izpelje predobravnavne naroke za vse obtožene (ki jih je kakih dvajset), čeprav je jasno, da primera ne bo vodila. Da se bo v končni fazi izločila iz celotne zadeve, nam je potrdila tudi sodnica Alja Kratovac. Glede na izsledke preiskave je šlo za dobro organizirano mrežo preprodajalcev, ki naj bi jo vodil slovenski državljan albanskih korenin Sami Thaqi. Ta naj bi skupaj z Ylberjem Cocajem z vzdevkom Dervish skrbel za prevoze droge iz Nizozemske in Francije v Slovenijo. Thaqi je pobegnil v Albanijo, Cocaja so prijeli Nemci in prejšnji teden na sodišču krivde ni priznal. Jo je pa Besnik Xhabala, ki je bil prav tako kar visoko na hierarhični lestvici združbe. Njegov šef je bil sicer Fazli Gashi (ki se še ni pojavil na sodišču), Xhabala pa je glede na obtožnico iskal kupce večjih količin droge, imel je tudi dostop do večjih količin heroina in kokaina, svoje dobavitelje, pa tudi ulične preprodajalce. Ujeli so ga, ko se je, podobno kot drugi, o prodaji večjih količin heroina in kokaina dogovarjal s tajnimi policijskimi sodelavci, vse skupaj pa je podkrepljeno tudi s prisluhi. Mimogrede, na voljo je bilo tudi »kakršno koli orožje« ter ponarejen denar po »znižanih cenah«.