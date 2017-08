Zaklonišče (starejše večstanovanjske stavbe v Sloveniji ga imajo) si lahko uredite tudi v zasebni hiši, čeprav nimate kleti, ali pa posnemate Američane in daste bunker z vsem potrebnim za življenje vgraditi v zemljo ob domu ali pod njim. Neko japonsko podjetje denimo ponuja prav luksuzno urejena zaklonišča, sicer pa so Japonci med tistimi, ki jih je hladna vojna med ZDA in Severno Korejo najbolj prestrašila.

Kratka zgodovina bombnih zaklonišč Zasnovana tako, da zmanjšajo izpostavljenost radiaciji ob jedrskem napadu, so jedrska zaklonišča postala aktualna v poznih petdesetih letih, med hladno vojno. Takratni ameriški predsednik John F. Kennedy dejal, da je mogoče življenja tistih, ki jih ni zadel jedrski val, rešiti z zaklonišči, če so ljudje pravočasno opozorjeni. Civilna zaščita je začela razdeljevati navodila, kako zgraditi domača zaklonišča. Kar veliko Američanov je takrat na dvoriščih in vrtovih v zemljo vgradilo bunkerje in jih založilo z vsem potrebnim za preživetje. Po poročanjih naj bi zaklonišča spet postala aktualna z izvolitvijo predsednika Donalda Trumpa. Izdelovalci slednjih pravijo, da se jim je prodaja povečala za 700 odstotkov, veliko povpraševanje pa je tudi po sistemih za filtriranje zraka.

Zaščita pred radioaktivnim sevanjem Za preživetje jedrskega napada se je pomembno zaščititi pred gama žarki z materialom, ki jih blokira. Če živite v domu s kletjo, vkopano v zemljo, imate srečo – vsaj meter trdno stisnjene zemlje ponuja zadostno zaščito. »Tudi če živite v hiši, ki nima kleti, še ni vse izgubljeno. Svinec in beton sta prav tako med materiali, ki ponujajo zaščito pred nevarnim radioaktivnim sevanjem, »pravi Robert Richardson, avtor Ultimativnega vodnika za preživetje. Čeprav je podzemno zaklonišče varnejše, lahko tudi betonska stavba služi kot zaklon v nujnem primeru (Američani večinoma gradijo lesene hiše), oziroma prostor, ki je umeščen čim bolj sredi hiše. Več ko je materiala med vami in gama žarki, bolje ste zaščiteni.