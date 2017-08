Na Hrvaškem odmeva zgodba 44-letnika, ki se je na facebooku predstavljal kot mlad košarkaš, s čimer se je lažje zapletal v pogovore z mladimi dekleti.

Po poročanju hrvaškega portala 24sata.hr si je 13-letnica z moškim dlje časa dopisovala, nato pa sta se dogovorila za srečanje. Najstnica je apartma, kjer je bila nastanjena z družino, zapustila 14. avgusta. Ko se ni vrnila, je družina poklicala policijo. Dekle so našli po štirih dneh.

44-letnik se zagovarja, da je dekle skušal poslati domov, ko je videl, kako mlada je. Za zdaj ni znano, ali je 13-letnica z moškim ves ta čas ostala prostovoljno ali jo je v to prisilil. Kot še poročajo na 24sata.hr, moškega sumijo več kaznivih dejanj, med drugim spolnega odnosa z osebo, mlajšo od 15 let, predvajanja pornografije mladoletni osebi in tega, da je k sebi pod pretvezo zvabil mladoletno osebo, da bi zadovoljil svojo spolno slo.

Njegovi znanci so povedali, da je sodeloval v domovinski vojni in je bil invalidsko upokojen. »Vedno je bil nekoliko čuden in zadržan,« je povedal nek znanec.

Klinična psihologinja in psihiatrinja Gordana Buljan Flander z zagrebške klinike za varstvo otrok je za 24sata.hr povedala, da ima mnogo pedofilov več žrtev preden jim policija pride na sled. Tretjina žrtev bi naj bila mlajša od šest let, v kar 90 odstotkih pa žrtev storilca pozna.