Nadal, ki je sicer na zadnjem turnirju v Cincinnatiju izpadel že v četrtfinalu, je prvič postal številka ena avgusta 2008 in to, zanimivo, prav po turnirju v Cincinnatiju. Tedaj je imel 22 let in dva meseca. »Strast in ljubezen do tenisa sta mi dala možnost, da se vrnem na vrh,« je dosežek komentiral Nadal, prvi igralec v zgodovini, ki je v tolikšnem razmaku prišel znova do prvega mesta. Nazadnje je bil prvi julija 2014.

Nadal je s prvega mesta izrinil Škota Andyja Murrayja, ki okreva po poškodbi kolka in ki ima le še pet točk naskoka pred tretjeuvrščenim Švicarjem Rogerjem Federerjem.

Od Slovencev je Blaž Kavčič zadržal 89. mesto, Blaž Rola je 249., četrti Slovenec na lestvici ATP pa je od tega tedna Mike Urbanija, ki je napredoval za 60 mest (810.).