V letošnjem letu je življenjska zavarovalnica NLB Vita podarila živalim v ZOO rojstnodnevna praznovanja. In to soboto bo svoj prvi rojstni dan praznovala zebra Črtica. Skupaj z otroki ji bomo pripravili zelo zabavno praznovanje, saj ji bomo pripravili prav posebno rojstnodnevno torto, ob tem se pa tudi naučili veliko novega o zebrah, zanimivostih o vzorcih, si črno belo poslikali obraz in spoznali črno bele optične iluzije. Otroci, ki bodo na praznovanju pa se bodo prav tako posladkali z mini torticami. Razmišljali bodo tudi o varnosti – ne samo na zebrah, ampak tudi pri kolesarjenju, v vodi in na smučanju, spoznali pa bodo tudi kako poskrbijo za varnost v živalskem vrtu. Kot vedno bom poskrbeli tudi za ostale živali in izdelali viseče mreže za gibone, kuhali za opice in papige, izdelali poslikavo Avstralije, hodili po vrvi, skakali v vrečah, posladkali pa se bomo tudi s palačinkami… Skratka, veselo bo!

V Živalski vrt lahko otroci letos poleg igrač prinesejo tudi knjige ter opremo in igrače za živali, ki jih ne potrebujejo več in jih zamenjajo ali pa jih podarijo. Otroci iz socialno ogroženih družin jih bodo veseli.

Vse delavnice in materiali so brezplačni.

Zelo se veselimo srečanja z vami.