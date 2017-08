Prvostopenjsko sodišče je presodilo, da bi morala banka vedeti, da bo v prihodnosti, po sklenitvi pogodbe, prišlo do krepitve švicarskega franka v razmerju do evra, so sporočili iz Združenja Frank.

Prav tako bi morala banka vedeti, da v daljšem časovnem obdobju obstaja precej velika verjetnost, da bo prišlo do večjih sprememb v gospodarstvu ali na trgih, kar se bo lahko odražalo tudi v večjih spremembah vrednosti valut ali referenčne obrestne mere. To bi morala tožniku tudi pojasniti, je zapisalo sodišče.

Pri tem je sodišče sprejelo navedbe, da možnost takšnega porasta švicarskega franka naproti evru in posledice le-tega, tožniku niso bili nikoli predstavljeni. Tožnik tako ni razpolagal z informacijami, na podlagi katerih bi sprejel drugačno odločitev. Zato je ugotovilo ničnost celotne pogodbe, saj tožnik ob ustrezni pojasnilni dolžnosti banke take pogodbe ne bi sklenil, so presodili sodniki.

V Unicredit banki Slovenija so napovedali pritožbo zoper odločitev Gre za tožbo kreditojemalca proti Unicredit banki Slovenija, kjer so že napovedali pritožbo. Kot ugotavljajo, sodba temelji na nepopolnih ugotovitvah dejanskega stanja in pomanjkljivih ter posledično napačnih pravnih zaključkih. "Gre za osamljen primer odločitve prvostopenjskega sodišča, zato pričakujemo odločitev višjega sodišča, ki bo sledila prepričljivi argumentaciji ostalih sodišč ter sodni praksi Sodišča EU o veljavnosti kreditnih pogodb v tuji valuti," so zapisali v odzivu za STA. V Združenju Frank zdaj pričakujejo še večje število tožb njihovih članov. Hkrati opozarjajo, da je treba čim prej sprejeti tudi zakon o razmerjih med dajalci kreditov in kreditojemalci glede kreditov v švicarskih frankih, katerega vložitev v parlamentarno proceduro je nekdanji ustavni sodnik Boštjan M. Zupančič pred kratkim prek svojega profila na Facebooku napovedal za to jesen. Zupančič meni, da mora DZ odločiti po hitrem postopku, pri tem pa računa tudi na medijsko in politično podporo. Če se to ne bo uredilo v Sloveniji in bo prišlo na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu, je prepričan, da bo odgovornost padla na državo, plačali pa bodo davkoplačevalci.