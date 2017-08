Cerar je v intervjuju za britanski Guardian opozoril na naporna prva pogajanja med Veliko Britanijo in EU glede brexita. Cerar je razkril, da so bila stališča obeh pogajalskih strani preveč narazen, da bi ju lahko zbližali. Izpostavil je, da je Velika Britanija postavila nekatere nerealistične predloge. Cerarjeve besede so slaba novica za britansko vlado, ki si želi jeseni odpreti za njih ključna pogajanja o trgovskih odnosih, a do teh verjetno še ne bo prišlo tako hitro.

Cerar je prvi premier katere od držav članic EU, ki je spregovoril o napredovanju pogajanj o brexitu. Njegove besede so britansko javnost predramile tudi zato, ker je glavni britanski pogajalec David Davis javnosti pred kratkim zagotovil, da pogajanja potekajo izredno dobro, pohvalil pa je tudi strategijo »konstruktivne dvoumnosti« oziroma vtis, da britanska stran ne ve povsem jasno, kaj si želi izpogajati.