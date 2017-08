»Povedal bom po pravici, zelo sem razočaran nad vodstvom kluba. Ti ljudje, ki upravljajo klub, ne bi smeli biti na teh mestih. Barcelona si zasluži boljše ljudi in to ve cel svet,« je dejal Neymar, ki je na prvi domači tekmi v francoskem prvenstvu dosegel dva zadetka in tako bistveno pripomogel k zmagi s 6:2.

»V Barceloni sem preživel štiri krasna leta. Bil sem srečen, vsaj na začetku. Tudi razšel sem se prijateljsko, razen z upravo. Ne vem, kaj se trenutno dogaja s klubom, vendar vidim, da so moji bivši soigralci in prijatelji žalostni. Upam, da se bo položaj uredil in da bo Barcelona znova konkurenčna,« je dodal Brazilec.

Vodstvo Barcelone na čelu s predsednikom Josepom Mario Bartomeujem je v nezavidljivem položaju. V klub namreč nikakor ne zmore pripeljati novih okrepitev. Dortmund in Liverpool sta zavrnila ponudbi za Ousmana Dembeleja oziroma Philippa Coutinha; edino okrepitev, Brazilca Paulinha, ki je zadnji dve leti igral na Kitajskem in za katerega je klub plačal 40 milijonov evrov, pa navijači niso sprejeli z navdušenjem.