Strokovnjaki svarijo pred nevarnostjo robotskega orožja

Vodilni strokovnjaki na področju robotike in umetne inteligence so pozvali Združene narode, naj preprečijo razvoj t. i. ubijalskih robotov. Posvarili so pred »tretjo revolucijo v vojskovanju«, do katere bi lahko prišlo s smrtonosnim avtonomnim orožjem.