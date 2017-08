Toda videz stavbe s kakovostjo bivanja še nima veliko opraviti. Še posebno če materiali, ki jih uporabimo, ne prinašajo zadovoljive funkcionalne vrednosti. Kaj lahko storite?

Sodobne fasadne obloge še niso izolatorji

Pomislimo, steklene obloge so prav gotovo odlične pri opravljanju določenih nalog, denimo dovajanju svetlobe in sočnih žarkov v prostor. Varujejo nas tudi pred dežjem in vetrom. Pa vendar se po drugi strani pri ohranjanju toplote in hladu ne obnesejo najbolje. Predajajo nas temperaturnim ekstremom, ki močno slabšajo bivanjske razmere. Skozi fasadni obod, ki predstavlja največji del toplotnega ovoja stavbe — pri dvonadstropni hiši približno 1200 kvadratnih metrov površine — lahko izgubimo tudi do 50 odstotkov energije, kar se močno pozna pri stroških za ohlajanje ali ogrevanje. Tako kot barva tudi steklo ali druge sodobne fasadne obloge same po sebi še niso toplotni izolatorji. Kar pomeni, da nam pri dvigu kakovosti življenja še ne prinašajo večjih koristi. Njihov učinek je podoben, kot če bi poleti na soncu nosili plašč, pozimi pa se v mrazu sprehajali v spodnji majici.