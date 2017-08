Moderna arhitektura, edinstvena gradnja, udobnost bivanja z aktivnim varčevanjem z energijo, časom in denarjem. Vse to in še več je Eko Srebrna Hiša – prva pasivna večstanovanjska visoka gradnja v Sloveniji na Dunajski cesti v centru Ljubljane. Eko srebrna hiša se nahaja za Bežigradom, ob Dunajski cesti 144 v Ljubljani. Odlikujejo jo odlične prometne povezave, tako nudi hiter izvoz na severno obvoznico ali pa lahek dostop do mestnega središča, saj je v neposredni bližini tudi javni potniški promet z avtobusnimi postajališči le nekaj korakov od hiše. Primerna je za vse tipe družin in posameznike. Eko srebrna hiša pa ni zgolj bivanjski objekt. V njej se namreč nahaja tudi šest poslovnih enot, namenjenih trgovskim, poslovnim in storitvenim dejavnostim. Pritlični in dvonadstropni sodobno opremljeni poslovni prostori so v neposredni povezavi s poslovnim okoljem ob Dunajski cesti in imajo vhode v pritličju, iz arkadnega hodnika, vzporednega z Dunajsko cesto. Če vam je blizu sodoben življenjski slog, ob upoštevanju moderne arhitekture in ekološke ozaveščenosti, je Eko srebrna hiša prava izbira za vas in vašo družino.

041 686 965, ga. Špela Nosan, prodaja

040 666 633, g. Gregor Kruhar Pegam, prodaja

prodaja@akropola.si

EkosrebrnahisaLjubljana

EKO SREBRNA HIŠA d.o.o. prodaja lastno nepremičnino.

Vsa stanovanja in vse certifikate si lahko pogledate na naših spletnih straneh:

www.ekosrebrnahisa.si in www.ee-highrise.eu.