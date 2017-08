V pomoč vam predstavljamo šest najbolj priljubljenih kuhinjskih dizajnov, ki so vam lahko v navdih, če načrtujete prenovo kuhinje.

Klasično bela Preprosta, čista in zračna – kuhinja, v kateri prevladuje bela barva, je varna izbira, ko gre za kuhinjski dizajn. Klasično bela je resnično večna. Ne le da deluje urejeno in svetlo, temveč daje tudi vtis večjega prostora. In ker je bela nevtralna barva, dopušča oblikovnim elementom prostora, da zasijejo. Da preprečimo videz sterilnosti, uporabimo barvne poudarke, ko izbiramo svetila, stenske obloge nad kuhinjskim pultom, tla in okenska senčila.

Visokotehnološka Ljubite čiste linije? Kaj pravite na prostor, ki je oblikovan tako golo, da težko rečete, za kaj je sploh namenjen? Če se navdušujete nad takim slogom, je visokotehnološka kuhinja prava za vas. Bolj se osredotoča na arhitekturo kot na udobje ali barve. V primerjavi z drugimi stili lahko daje vtis sterilnosti in hladnosti, vendar minimalizem izstopa že sam po sebi. In če k temu dodamo še med seboj na spletu povezane gospodinjske aparate, ki delujejo na dotik, in druge pametne sisteme, je to resnično kuhinja prihodnosti.

Moderna kmečka Kupci si želijo kuhinjski prostor, ki je običajen in moden, hkrati pa funkcionalen – moderna kmečka kuhinja zadosti tem zahtevam. Bodite samo pozorni, da »kmečke« detajle uporabite po pameti, brez pretiravanja. Izpostavljeni tramovi in opeka, drsna vrata kot iz skednja, police iz recikliranega lesa in starinski dodatki so dovolj, da dosežete želeni videz.

Visoki sijaj Kuhinja s površinami v visokem sijaju je prefinjena in moderna ter se dobro sklada z različnimi barvnimi paletami. Pomislite na sijoče omarice v limonino rumeni, zeleni ali snežno beli barvi. Kuhinje v tem slogu naredijo prostor navidezno večji, zato jih pogosto vidimo v garsonjerah in enosobnih stanovanjih.

Nerjavno jeklo Kuhinje z opremo iz polirane kovine se nagibajo k preprostosti, izvirajo pa iz nemškega in skandinavskega dizajna. Ker so prvenstveno funkcionalne, jih lahko uporabljamo za več namenov. Tako lahko denimo na policah razstavimo kuhinjsko opremo, jeklene kuhinjske omarice, ki zasedejo celo steno, ali stenska obloga nad pomivalnim koritom iz nerjavnega jekla pa služijo kot dizajnerski element. Ta moderni slog je najprimernejši za ambiciozne domače kuharje, saj je opremo lahko čistiti in urejati.