Po podatkih o porabi električne energije in plina, ki jih je potrošnika zveza prejela od potrošnikov, prijavljenih k sodelovanju v kampanji, se večini sodelujočih z zamenjavo dobavitelja v dvanajstih mesecih obetajo prihranki, višji od 50 evrov. Ti so odvisni predvsem od porabe energije v gospodinjstvu in od trenutnih cen energije, ki jih gospodinjstvo plačuje. Polovica potrošnikov si z zamenjavo dobavitelja lahko obeta med 50 in 150 evrov, slaba četrtina pa lahko računa s prihranki nad 150 evrov. Če bi vsi potrošniki, ki so se že prijavili v drugi skupinski nakup ZPS, sprejeli ponudbo in zamenjali dobavitelja, bi skupaj lahko prihranili več kot 1,8 milijona evrov na leto.

Zagotovljena navzgor omejena cena za dvanajst mesecev Ponudbe v okviru kampanje Zamenjaj in prihrani zagotavljajo navzgor omejeno ceno za 12 mesecev, so brez vezave in skritih stroškov. Ocene prihrankov in ponudbe pošiljajo postopoma, vendar načrtujejo, da bodo vsi prijavljeni potrošniki ocene prihrankov s ponudbami prejeli do konca avgusta. Prvi jih prejmejo tisti potrošniki, ki so pristopili h kampanji pred licitacijo. Na licitaciji dosežene zmagovalne tarife (vse cene brez DDV): v kategoriji elektrika Gen-I – enotna tarifa 0,03987 evra na kilovatno uro, manjša tarifa 0,02847 evra na kilovatno uro, višja tarifa 0,04628 evra na kilovatno uro; v kategoriji plin Gen-I – 0,01590 evra na kilovatno uro.

Ocene prihrankov po elektronski in klasični pošti Ocene prihrankov in ponudbe potrošniki prejemajo na elektronski naslov, s katerim so se prijavili v prvi skupinski nakup energije v Sloveniji, oziroma na naslov, ki so ga ob prijavi sporočili prek telefona. Če bo potrošnike prihranek prepričal, bodo sprejeli ponudbo in posredovali nekaj dodatnih podatkov, ki so potrebni za pripravo pogodbe. Po prejemu podpisane pogodbe bo izbrani ponudnik začel postopek zamenjave. V Zvezi potrošnikov Slovenije so potrošnikom za pomoč in dodatna pojasnila na voljo na telefonski številki 01/432 30 35 (vsak delavnik med 8. in 20 uro).

Zamenjava je varna, brezplačna, preprosta V ZPS so že večkrat poudarili, da se zvestoba vedno ne splača, zato ponovno pozivajo potrošnike k zamenjavi ponudnika v okviru kampanje Zamenjaj in prihrani, kjer bodo za energijo plačali manj. Zamenjava je brezplačna in preprosta. Tudi strah, da bodo v postopku menjave ostali brez elektrike ali plina je odveč. Kot so povedali na Agenciji za energijo, pri menjavi dobavitelja ne more priti do motenj v oskrbi, saj v postopku menjave odjemalec ostaja priključen na isto omrežje zemeljskega plina, zamenja se le dobavitelj plina. Prav tako menjava dobavitelja zemeljskega plina ne ogroža zanesljivosti oskrbe. Enako je pri elektriki, kjer se z menjavo dobavitelja v nobenem primeru ne spremenijo niti omrežje, na katero je odjemalec priključen, niti električni priključek ali merilna naprava oziroma števec.

Kampanja znižala cene na celotnem trgu Z akcijo Zamenjaj in prihrani potrošnikom zmagovalni dobavitelj potrošnikom ponudi občutne prihranke. Prihranili pa ne bodo le sodelujoči v kampanji ZPS, ampak vsi slovenski potrošniki, saj ponudniki že od začetka kampanje nižajo cene. Po javni objavi tarif, doseženih v akciji, pa lahko potrošniki zagotovo pričakujejo nove akcijske ponudbe dobaviteljev, zato Zveza potrošnikov Slovenije svetuje, da skrbno preverijo pogoje ponudb in naj se ne osredotočijo le na tarifo, ampak tudi na morebitne vezave, pogodbene kazni in druge stroške.